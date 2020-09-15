"Путешественница во времени?" Девушка на фото 1973 года удивила Сеть современной внешностью
Стильная женщина до 70 лет работала барменом
Один из пользователей онлайн-сервиса Reddit разместил фотографию, которая показалась другим юзерам сделанной гораздо позже своего времени. По словам парня, на снимке запечатлена его бабушка в 1973 году.
"Она работала барменом до 70 лет. Это лучший человек, которого я знаю", – написал автор снимка.
Комментаторы обратили внимание на то, что женщина на снимке выглядит очень стильно. Они посчитали, что она "опередила свое время".
"Если бы ты не сказал, что это старая фотография, я бы подумал, что ее сделали вчера! Бабушка классная и красивая", "Путешественница во времени?", "Мог бы сказать, что это девушка, которая ждет начала концерта в 1999-м. Я бы поверил", – пишут юзеры.
Некоторые пользователи сети принялись рассуждать о том, как быстро летит время. "Я сначала не понял, как твоей бабушке может быть 70, ведь 1970-е были 30 лет назад. А потом...", – отметил TransplantTeacher94.
Снимок набрал около 90 тысяч одобрительных оценок и 2,1 тысячи комментариев.
Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle рассказывали, как выглядеть моложе своих лет: простые секреты красоты.
Рецепты долголетия – смотрите видео:
Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное