"Путешественница во времени?" Девушка на фото 1973 года удивила Сеть современной внешностью

Стильная женщина до 70 лет работала барменом

Один из пользователей онлайн-сервиса Reddit разместил фотографию, которая показалась другим юзерам сделанной гораздо позже своего времени. По словам парня, на снимке запечатлена его бабушка в 1973 году.

"Она работала барменом до 70 лет. Это лучший человек, которого я знаю", – написал автор снимка.

Девушка на фото 1973 года удивила Сеть современной внешностью

Фото: reddit.com/r/OldSchoolCool

Комментаторы обратили внимание на то, что женщина на снимке выглядит очень стильно. Они посчитали, что она "опередила свое время".

"Если бы ты не сказал, что это старая фотография, я бы подумал, что ее сделали вчера! Бабушка классная и красивая", "Путешественница во времени?", "Мог бы сказать, что это девушка, которая ждет начала концерта в 1999-м. Я бы поверил", – пишут юзеры.

Некоторые пользователи сети принялись рассуждать о том, как быстро летит время. "Я сначала не понял, как твоей бабушке может быть 70, ведь 1970-е были 30 лет назад. А потом...", – отметил TransplantTeacher94.

Снимок набрал около 90 тысяч одобрительных оценок и 2,1 тысячи комментариев.

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