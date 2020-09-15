Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Путешественница во времени?" Девушка на фото 1973 года удивила Сеть современной внешностью

Сегодня, 05:55

Стильная женщина до 70 лет работала барменом

Один из пользователей онлайн-сервиса Reddit разместил фотографию, которая показалась другим юзерам сделанной гораздо позже своего времени. По словам парня, на снимке запечатлена его бабушка в 1973 году.

"Она работала барменом до 70 лет. Это лучший человек, которого я знаю", – написал автор снимка.

Девушка на фото 1973 года удивила Сеть современной внешностью
Фото: reddit.com/r/OldSchoolCool

Комментаторы обратили внимание на то, что женщина на снимке выглядит очень стильно. Они посчитали, что она "опередила свое время".

"Если бы ты не сказал, что это старая фотография, я бы подумал, что ее сделали вчера! Бабушка классная и красивая", "Путешественница во времени?", "Мог бы сказать, что это девушка, которая ждет начала концерта в 1999-м. Я бы поверил", – пишут юзеры.

Читайте также:
Слишком молодая: 34-летнюю женщину принимают за сестру ее сына, фото

Некоторые пользователи сети принялись рассуждать о том, как быстро летит время. "Я сначала не понял, как твоей бабушке может быть 70, ведь 1970-е были 30 лет назад. А потом...", – отметил TransplantTeacher94.

Снимок набрал около 90 тысяч одобрительных оценок и 2,1 тысячи комментариев.

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle рассказывали, как выглядеть моложе своих лет: простые секреты красоты.

Рецепты долголетия – смотрите видео:

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Американка в 60 лет выглядит на 30: она раскрыла секрет "вечной молодости" (фото) Памела Андерсон "взорвала" Сеть откровенными архивными снимками: фото Мужчина в 53 года выглядит на 25: он рассказал, какие продукты нужно есть и сколько пить воды Слишком молодая: 34-летнюю женщину принимают за сестру ее сына, фото
фото видео молодость невероятное
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Хозяйка самых красивых ягодиц разделась перед бородатым красавцем
Хозяйка самых красивых ягодиц разделась перед бородатым красавцем
Подружка русской Кардашьян произвела фурор в невидимом белье
Подружка русской Кардашьян произвела фурор в невидимом белье
Ким Кардашьян в одном белье заставила любоваться своими формами
Ким Кардашьян в одном белье заставила любоваться своими формами
Пирог "Три стакана" с яблоками: настоящее наслаждение
Пирог "Три стакана" с яблоками: настоящее наслаждение

Популярные статьи

Вчера, 13:36Шоу-бизнес

Бывший муж Анастасии Заворотнюк раскрыл шокирующие факты их разрыва

Вчера, 13:08Events

День Благодарения в Украине-2020: история, дата и традиции праздника

Вчера, 11:12Шоу-бизнес

"Сходи в церковь, покайся": Фреймут и Кухар устроили перепалку на "Танцях з зірками"

Вчера, 07:38Психология

Какие пары по знаку зодиака самые идеальные: таких только три

Вчера, 05:05Events

14 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 05:02Психология

Гороскоп на сегодня 14 сентября: Ракам нужно расставить приоритеты, а Львам – покорять мир

Вчера, 00:37Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в третьем эфире

13 сентябряEvents

Гороскоп на завтра 14 сентября 2020 года: какие знаки зодиака ждут обновления

13 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за несколько месяцев опубликовала фото в Instagram

13 сентябряПсихология

Гороскоп на неделю 13-19 сентября: все знаки зодиака

13 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 13 сентября: Водолею нужно принять важное решение, а Рыбам – начать развиваться

13 сентябряEvents

13 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

12 сентябряFood

Как испечь быстрый сливовый пирог с бананами

12 сентябряТехно

Главный соперник Tesla дебютирует спустя 10 лет разработки: фото

12 сентябряFood

Простой лайфхак, который поможет вам раскрыть аромат специй

12 сентябряСмотрите на OLL.TV

5 сильных украинских фильмов, которые стоит посмотреть

Новости партнеров

"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
Дочь Веры Брежневой показала жаркие кадры
Дочь Веры Брежневой показала жаркие кадры
Пирог на скорую руку со сливами: самый легкий рецепт выпечки
Пирог на скорую руку со сливами: самый легкий рецепт выпечки
Зірка "ПроФутбол", показала себе і розповіла про машину
Зірка "ПроФутбол", показала себе і розповіла про машину
Галкин ответил на вопрос о возможном разводе с Пугачевой
Галкин ответил на вопрос о возможном разводе с Пугачевой
Демі Роуз похизувалася фігурою
Демі Роуз похизувалася фігурою
Скандинавская богиня Осланд похвасталась горячими фото на пляже
Скандинавская богиня Осланд похвасталась горячими фото на пляже
Богиня: Ивлеева шокировала сеть откровенным фото
Богиня: Ивлеева шокировала сеть откровенным фото

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять