"Путешественник во времени" назвал дату Третьей мировой войны

Мужчина рассказал, что нас ждет в будущем

Путешественник во времени поведал о глобальной войне. Фото: pixabay

Мужчина, которого называют Александр Смит, в ролике на YouTube-канале ApexTV рассказал, с чем, по его словам, в будущем столкнётся человечество.

Самопровозглашенный путешественник во времени, лицо которого скрывала плотная коричневая маска, заявил, что принимал участие в засекреченных экспериментах ЦРУ в 80-х. В результате он побывал в будущем и теперь считает своим долгом поведать людям, чего им стоит ожидать, пишет Daily Star.

"Мир, каким мы его знаем, может сильно измениться, и я чувствовал, что человечеству полезно знать не только об этом изменении, но и о секретных технологиях, скрываемых от него", – рассказывает он.

Смит утверждал, что в будущем нам стоит ждать появления самых неожиданных технологий. Земля будет заполнена роботами с искусственным интеллектом, пришельцами и летающими автомобилями.

Также мужчина рассказал, что Третья мировая все же начнется. Но только через сто лет — 2118 году. Началом послужит конфликт между США и Северной Кореей. Постепенно в него начнут ввязываться другие страны, в том числе Россия. Она встанет на сторону КНДР. И страны запустят ракеты. При этом он оценил войну скорее как положительное событие, которое, несмотря на жертвы, приведёт к всеобщему единению.

"Границы станут бессмысленными, а люди научатся любить и ценить жизнь — такую, которая вдохновляла бы их и не причинять никакого вреда ближнему", – резюмирует Смит.

Несмотря на долгий и обстоятельный рассказ, "путешественник" не предоставил никаких доказательств своего опыта. Как и канал, который разместил его интервью.

Напомним, путешественник во времени показал "фото из будущего". Кроме этого, "путешественник во времени" прошел проверку на детекторе лжи. Мужчина под псевдонимом Ной рассказал, что прибыл к нам из 2030 года. Он заявил, что сейчас ему 50 лет, но он выглядит в два раза моложе благодаря тому, что принял "секретное лекарство".