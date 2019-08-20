Путин высказался о лице жены Макрона

Президент РФ сделал комплимент жене французского президента

Брижит Макрон Фото: AFP

Президент РФ Владимир Путин во время неформального общения с президентом Франции Эммануэлем Макроном оценил внешний вид его жены. Соответствующее видео появилось в Twitter-аккаунте "Кремлевский пул".

На опубликованном ролике слышно, как лидеры страны разговаривают о работе, после чего Путин делает комплимент жене французского президента. "У вас шикарный цвет лица", – отметил Путин, на что Брижит Макрон с улыбкой ответила: "Вам надо остаться подольше".



Встреча Макрона и Путина прошла в летней резиденции президента Франции на Лазурном берегу. В ее ходе глава Франции заявил, что Евросоюзу стоит восстанавливать отношения с Россией. Переговоры глав государств продолжались более 3,5 часов.

Смотрите видео: на грузинском ТВ ведущий обматерил Путина



Ранее "Сегодня" писали, как 39-летний музыкант Мэт Гордон рядом с мясным отделом в супермаркете заметил странный стейк из говядины ангус от производителя Aberdeen Angus. По словам мужчины, внешне этот запакованный кусок мяса был похож на лицо президента РФ Владимира Путина.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram