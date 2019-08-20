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Путин высказался о лице жены Макрона

Президент РФ сделал комплимент жене французского президента

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:34
Брижит Макрон
Брижит Макрон
Фото: AFP

Президент РФ Владимир Путин во время неформального общения с президентом Франции Эммануэлем Макроном оценил внешний вид его жены. Соответствующее видео появилось в Twitter-аккаунте "Кремлевский пул".

На опубликованном ролике слышно, как лидеры страны разговаривают о работе, после чего Путин делает комплимент жене французского президента. "У вас шикарный цвет лица", – отметил Путин, на что Брижит Макрон с улыбкой ответила: "Вам надо остаться подольше".

Встреча Макрона и Путина прошла в летней резиденции президента Франции на Лазурном берегу. В ее ходе глава Франции заявил, что Евросоюзу стоит восстанавливать отношения с Россией. Переговоры глав государств продолжались более 3,5 часов.

Смотрите видео: на грузинском ТВ ведущий обматерил Путина
 

Ранее "Сегодня" писали, как 39-летний музыкант Мэт Гордон рядом с мясным отделом в супермаркете заметил странный стейк из говядины ангус от производителя Aberdeen Angus. По словам мужчины, внешне этот запакованный кусок мяса был похож на лицо президента РФ Владимира Путина.

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Источник: Сегодня
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