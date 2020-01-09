Путин посетил храм в "дедушкином свитере" за 36 тысяч гривен: фото

Рождественский кардиган Президент РФ вызвал шквал обсуждений в сети

Владимир Путин Фото: twitter.com/mix_voronezh

Президент РФ Владимир Путин встречал Рождество 2020 в Санкт-Петербурге. Политик посетил церковную службу в Спасо-Преображенском соборе, где принимал участие в литургии, поговорил с настоятелем и получил в подарок икону.

Некоторые пользователи сети отметил грустный и усталый вид российского президента. Но куда больше людей, похоже, заинтересовал его вязаный кардиган.

"Явно не хватает лаптей и онучей", "Дедушкин свитер", "У деда кофта смешная. Все 20 лет не могут одеть нормально. Даже Димка и то лучше выглядит", "Кардиган "прощай, молодость", "В этой кофте он просто пенсионером выглядит", – написали юзеры под скриншотами в Twitter.

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Однако нашились и те, кто предположил, что, не смотря на "неудачный внешний вид", рождественский свитер Путина на сайте бренда SVEVO стоит 92 тысячи рублей (36 тысяч гривен). Этот пост собрал почти три тысячи лайков и сотни ретвитов.

Напомним, ранее на ежегодной пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина пришла журналистка в "костюме Снегурочки". Коллеги сняли девушку в короне и прозрачном платье с голубой подкладкой на видео. Ролик опубликован в Twitter.

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