Пьяный поляк "воскрес" в морге и продолжил пить

Ошибку обнаружил охранник морга

Мужчина внезапно ожил. Фото: depositphotos

Нетрезвого жителя польского города Семяновице-Сленске отправили в морг, но он очнулся и продолжил пьянствовать, сообщает сайт "Новости из Польши".

Мужчина возвращался с вечеринки после обильных возлияний и потерял сознание на улице. Кто-то из прохожих вызвал скорую помощь, сотрудники которой сочли его мертвым и отправили тело в морг.

Ошибку обнаружил охранник морга. Его внимание привлекли странные звуки, которые доносились из холодильной камеры. Он выдвинул ящик и увидел, что "покойник" воскрес, дрожит от холода и просит одеяло.

Вопреки советам врачей, мужчина решил не задерживаться в больнице. Он оделся, вызвал такси и велел везти его домой, но в дороге передумал и поехал обратно на вечеринку. По его словам, за возвращение из мертвых следует выпить.

В отношении врача, который ошибочно констатировал остановку сердца, начато расследование.

Ранее сообщалось, что пожилой китаец проснулся в гробу на собственных похоронах. Инцидент произошел в китайском уезде Цзюньлянь провинции Сычуань. На самом деле мужчина был физически истощен, в связи с чем он много спал. "Покойник" очнулся спустя восемь часов после начала траурной церемонии.

Кроме этого, мы сообщали, что в Перу покойник "задышал" в гробу и снова умер. В перуанском городе Тинго-Мария во время церемонии прощания с 24-летним Мандухано Доротео его родственники обратили внимание, что "покойный" продолжает дышать.