Пятиметровая акула случайно утащила мужчину в море

Хищница унесла охотника на 50 метров от берега

Акула напала на подводного охотника Фото: FOX NEWS

Теодор Принслу из южноафриканского города Веллингтон у берегов Западно-Капской провинции подвергся нападению опасной акулы-людоеда. Хищница попыталась съесть добычу подводного охотника и случайно утащила его в море, передает Fox News.

Очевидцы заметили акулу, решили, что она напала на самого Принслу, и связались со спасательной службой. Поисковую операцию свернули только после вмешательства самого Теодора, который заметил, что спасатели прочесывают место, где он занимался подводной охотой.

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По словам мужчины, его улов привлек акулу длиной около пяти метров. Она схватила зубами одну из рыбин и поплыла прочь, увлекая за собой буй и привязанное к нему подводное ружье, за которое держался Принслу. Хищница утащила охотника на 50 метров от берега, а когда тот отцепился от буя, поплыла дальше без него.

Ранее был опубликован ролик, на котором показана встреча аквалангиста с большой белой акулой. Также "Сегодня" показывали видео, на котором горбатый кит спасает женщину-исследователя от акулы.

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