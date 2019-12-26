Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Пятиметровая акула случайно утащила мужчину в море

Хищница унесла охотника на 50 метров от берега

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:53
Акула напала на подводного охотника
Акула напала на подводного охотника
Фото: FOX NEWS

Теодор Принслу из южноафриканского города Веллингтон у берегов Западно-Капской провинции подвергся нападению опасной акулы-людоеда. Хищница попыталась съесть добычу подводного охотника и случайно утащила его в море, передает Fox News.

Очевидцы заметили акулу, решили, что она напала на самого Принслу, и связались со спасательной службой. Поисковую операцию свернули только после вмешательства самого Теодора, который заметил, что спасатели прочесывают место, где он занимался подводной охотой.

Смотрите видео: акулы потопили лодку с рыбаками

Читайте также:
Внутри акулы неожиданно нашли обручальное кольцо пропавшего туриста

По словам мужчины, его улов привлек акулу длиной около пяти метров. Она схватила зубами одну из рыбин и поплыла прочь, увлекая за собой буй и привязанное к нему подводное ружье, за которое держался Принслу. Хищница утащила охотника на 50 метров от берега, а когда тот отцепился от буя, поплыла дальше без него.

Ранее был опубликован ролик, на котором показана встреча аквалангиста с большой белой акулой. Также "Сегодня" показывали видео, на котором горбатый кит спасает женщину-исследователя от акулы.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Акула-людоед не смогла съесть мужчину и убила себя: видео Девушка показала видео жуткой встречи с шестиметровой акулой: видео Ребенок поймал акулу весом 314 кг: невероятное фото Студентка под водой натолкнулась на гигантскую акулу: видео
ЮАР атака курьез акула
Реклама
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 08:06Fun

Новолуние 26 декабря: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 13:29Fun

Поздравления с католическим Рождеством: картинки, открытки, стихи и смс

Вчера, 05:00Events

Католическое Рождество 2019: красивые картинки, открытки и поздравления

Вчера, 04:51Fun

25 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

24 декабряEvents

Гороскоп на 25 декабря для всех знаков зодиака: кому повезет в этот день

24 декабряШоу-бизнес

"Даже друзья не знали": вся правда о рождении детей Максима Галкина и Аллы Пугачевой

24 декабряEvents

Как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым

24 декабряFun

Тигр попытался съесть ребенка в зоопарке: появилось видео

24 декабряШоу-бизнес

Святослав Вакарчук выступил на корпоративе в Минске: артисту заплатили впечатляющий гонорар

24 декабряFood

Что приготовить на Новый год 2020 Крысы

24 декабряFun

24 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

23 декабряШоу-бизнес

Родители 26-летнего бойфренда Мадонны прокомментировали их роман

23 декабряШоу-бизнес

Роскошный ресторан и белый декор: дочь Кузьмы Скрябина поделилась новыми фото со свадьбы

23 декабряFun

Строители случайно наткнулись на древний клад стоимостью 12,1 млн гривен: фото

23 декабряШоу-бизнес

Елизавета II отречется от престола лишь при одном условии

23 декабряШоу-бизнес

Конфуз года: у Алины Гросу обнажилась грудь на сцене