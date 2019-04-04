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"Пышнотелая копия" Меган Маркл показала снимки без одежды

Предлагаем ознакомиться с фотографиями девушки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:01
Модель plus-size Эрика Лорен Фото: instagram.com/theericalauren
Модель plus-size Эрика Лорен
Фото: instagram.com/theericalauren

Модель plus-size Эрика Лорен из Лос-Анджелеса, которую из-за внешней схожести называют "двойняшкой" герцогини Сассекской Меган Маркл, радует поклонников пикантными снимками. Лорен демонстрирует свою фигуру такой, какая она есть, и не стесняется этого, доказывая, что женское тело может быть красивым, имея любой размер.
 

INSTAGRAM

INSTAGRAM

На одном из последних опубликованных ею снимков в свадебном платье, модель выглядит очень похожей на Меган Маркл. Она откровенно выставила ногу с подвязкой, что сделало фотографию пикантной.
 

INSTAGRAM (@theericalauren)

INSTAGRAM

Предлагаем ознакомиться с другими горячими фотографиями "копии" Маркл, которые она опубликовала в последнее время. Стоит отметить, что за ее каналом в Instagram следят 257 тысяч человек.
 

INSTAGRAM

Напомним, "зомби-копия" Анджелины Джоли показала на фото, во что превратилось ее лицо. 20-летняя жительница Ирана Сахар Табар прославилась на весь мир своим неутомимым рвением стать похожей на американскую звезду. Кроме этого, "Сегодня" писали о парне, который сделал операцию и превратился в копию Ким Кардашьян.

Смотрите видео: одноногая итальянская модель покорила мир

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Источник: Сегодня
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