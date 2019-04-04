"Пышнотелая копия" Меган Маркл показала снимки без одежды

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Модель plus-size Эрика Лорен Фото: instagram.com/theericalauren

Модель plus-size Эрика Лорен из Лос-Анджелеса, которую из-за внешней схожести называют "двойняшкой" герцогини Сассекской Меган Маркл, радует поклонников пикантными снимками. Лорен демонстрирует свою фигуру такой, какая она есть, и не стесняется этого, доказывая, что женское тело может быть красивым, имея любой размер.



INSTAGRAM 11 Мар 2019 в 12:09 PDT

INSTAGRAM 20 Фев 2019 в 12:25 PST

На одном из последних опубликованных ею снимков в свадебном платье, модель выглядит очень похожей на Меган Маркл. Она откровенно выставила ногу с подвязкой, что сделало фотографию пикантной.



INSTAGRAM (@theericalauren) 11 Фев 2019 в 12:40 PST

INSTAGRAM 24 Янв 2019 в 5:01 PST

Предлагаем ознакомиться с другими горячими фотографиями "копии" Маркл, которые она опубликовала в последнее время. Стоит отметить, что за ее каналом в Instagram следят 257 тысяч человек.



INSTAGRAM 8 Янв 2019 в 5:09 PST

Напомним, "зомби-копия" Анджелины Джоли показала на фото, во что превратилось ее лицо. 20-летняя жительница Ирана Сахар Табар прославилась на весь мир своим неутомимым рвением стать похожей на американскую звезду. Кроме этого, "Сегодня" писали о парне, который сделал операцию и превратился в копию Ким Кардашьян.

Смотрите видео: одноногая итальянская модель покорила мир

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