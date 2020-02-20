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Рабочие неожиданно нашли "капсулу времени": фото

Они опубликовали в интернете несколько фотографий находки

Владимир Грисюк
Сегодня, 13:06

Рабочие во время ремонта в средней школе Северного Кантона (штат Огайо, США) между шкафчиками и стеной нашли своеобразную "капсулу времени" – сумку, которую ученица потеряла 63 года назад. Об этом сообщает издание ABC News.

Как выяснилось, хозяйку сумки звали Патти Румфола. К сожалению, 72-летняя женщина скончалась в 2013 году. Всю свою жизнь она проработала учителем. У Патти есть пятеро детей. Ее семья была очень растрогана и рада увидеть школьные вещи родственницы.

Во время ремонта в школе нашли сумку с 1950-х годов
Фото: North Canton City Schools / Facebook
Во время ремонта в школе нашли сумку с 1950-х годов
Фото: North Canton City Schools / Facebook
Во время ремонта в школе нашли сумку с 1950-х годов
Фото: North Canton City Schools / Facebook
Во время ремонта в школе нашли сумку с 1950-х годов
Фото: North Canton City Schools / Facebook
Во время ремонта в школе нашли сумку с 1950-х годов
Фото: North Canton City Schools / Facebook
Во время ремонта в школе нашли сумку с 1950-х годов
Фото: North Canton City Schools / Facebook
Во время ремонта в школе нашли сумку с 1950-х годов
Фото: North Canton City Schools / Facebook
Во время ремонта в школе нашли сумку с 1950-х годов
Фото: North Canton City Schools / Facebook
Во время ремонта в школе нашли сумку с 1950-х годов
Фото: North Canton City Schools / Facebook
Во время ремонта в школе нашли сумку с 1950-х годов
Фото: North Canton City Schools / Facebook
Во время ремонта в школе нашли сумку с 1950-х годов
Фото: North Canton City Schools / Facebook
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По словам рабочих, сумку затянуло паутиной. Внутри находились фотографии, читательский билет, монеты, средства для макияжа, календарь, украшения, расческа, карандаши и многое другое.

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Напомним, рабочие в польском городе Краков проводили реновацию здания, которое 200 лет назад принадлежало монашескому ордену, и нашли древние сокровища. Кроме этого, "Сегодня" писали, как пенсионер нашел древний клад стоимостью 64 миллиона гривен.

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Источник: Сегодня
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