Рабочие неожиданно нашли "капсулу времени": фото

Они опубликовали в интернете несколько фотографий находки

Рабочие во время ремонта в средней школе Северного Кантона (штат Огайо, США) между шкафчиками и стеной нашли своеобразную "капсулу времени" – сумку, которую ученица потеряла 63 года назад. Об этом сообщает издание ABC News.

Как выяснилось, хозяйку сумки звали Патти Румфола. К сожалению, 72-летняя женщина скончалась в 2013 году. Всю свою жизнь она проработала учителем. У Патти есть пятеро детей. Ее семья была очень растрогана и рада увидеть школьные вещи родственницы.

Во время ремонта в школе нашли сумку с 1950-х годов Фото: North Canton City Schools / Facebook Во время ремонта в школе нашли сумку с 1950-х годов Фото: North Canton City Schools / Facebook Во время ремонта в школе нашли сумку с 1950-х годов Фото: North Canton City Schools / Facebook Во время ремонта в школе нашли сумку с 1950-х годов Фото: North Canton City Schools / Facebook Во время ремонта в школе нашли сумку с 1950-х годов Фото: North Canton City Schools / Facebook Во время ремонта в школе нашли сумку с 1950-х годов Фото: North Canton City Schools / Facebook Во время ремонта в школе нашли сумку с 1950-х годов Фото: North Canton City Schools / Facebook Во время ремонта в школе нашли сумку с 1950-х годов Фото: North Canton City Schools / Facebook Во время ремонта в школе нашли сумку с 1950-х годов Фото: North Canton City Schools / Facebook Во время ремонта в школе нашли сумку с 1950-х годов Фото: North Canton City Schools / Facebook Во время ремонта в школе нашли сумку с 1950-х годов Фото: North Canton City Schools / Facebook 1/11

По словам рабочих, сумку затянуло паутиной. Внутри находились фотографии, читательский билет, монеты, средства для макияжа, календарь, украшения, расческа, карандаши и многое другое.

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Напомним, рабочие в польском городе Краков проводили реновацию здания, которое 200 лет назад принадлежало монашескому ордену, и нашли древние сокровища. Кроме этого, "Сегодня" писали, как пенсионер нашел древний клад стоимостью 64 миллиона гривен.

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