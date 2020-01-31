Рабочий на стройке откопал клад стоимостью 652 тысячи гривен: фото

Экскаваторщик выкапывал траншею и увидел стеклянные емкости с гербом

Рабочий в Великобритании нашел клад Фото: Dailymail / YouTube

Рабочий на стройке в британском графстве Вустершир нашел старинные винные бутылки. По оценкам экспертов, 20-сантиметровые сосуды с золотым напылением были сделаны во времена правления короля Англии Карла II в XVII веке и оцениваются в 20 тысяч фунтов стерлингов (652,3 тыс. грн). Об этом сообщает Daily Mail.

На старинных винных бутылках обнаружили герб Фото: Dailymail / YouTube

Как пишет издание, экскаваторщик выкапывал траншею под фундамент. Неожиданно в земле он увидел стеклянные емкости из-под вина с гербом. Отмечается, что в те времена золотые винные бутылки с собственным гербом мог позволить себе только очень богатый человек. Вероятно, они сделаны для Джорджа Вильерса – первого герцога Бекингема.

Бутылки выставят на аукцион 2 февраля.

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Напомним, рабочие в польском городе Краков проводили реновацию здания, которое 200 лет назад принадлежало монашескому ордену, и нашли древние сокровища. Кроме этого, "Сегодня" писали, как пенсионер нашел древний клад стоимостью 64 миллиона гривен.

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