Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рабочий на стройке откопал клад стоимостью 652 тысячи гривен: фото

Экскаваторщик выкапывал траншею и увидел стеклянные емкости с гербом

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:39
Рабочий в Великобритании нашел клад
Рабочий в Великобритании нашел клад
Фото: Dailymail / YouTube

Рабочий на стройке в британском графстве Вустершир нашел старинные винные бутылки. По оценкам экспертов, 20-сантиметровые сосуды с золотым напылением были сделаны во времена правления короля Англии Карла II в XVII веке и оцениваются в 20 тысяч фунтов стерлингов (652,3 тыс. грн). Об этом сообщает Daily Mail.

На старинных винных бутылках обнаружили герб
На старинных винных бутылках обнаружили герб
Фото: Dailymail / YouTube

Как пишет издание, экскаваторщик выкапывал траншею под фундамент. Неожиданно в земле он увидел стеклянные емкости из-под вина с гербом. Отмечается, что в те времена золотые винные бутылки с собственным гербом мог позволить себе только очень богатый человек. Вероятно, они сделаны для Джорджа Вильерса – первого герцога Бекингема.

Бутылки выставят на аукцион 2 февраля.

Смотрите видео: в Италии нашли уникальный клад времен Римской империи

Читайте также:
Стоит 16 миллионов гривен: случайная находка обеспечила мусорщика до конца жизни

Напомним, рабочие в польском городе Краков проводили реновацию здания, которое 200 лет назад принадлежало монашескому ордену, и нашли древние сокровища. Кроме этого, "Сегодня" писали, как пенсионер нашел древний клад стоимостью 64 миллиона гривен.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Мужчина нашел в старом пуфе один миллион гривен: фото Строители случайно наткнулись на древний клад стоимостью 12,1 млн гривен: фото В свином мясе нашли три миллиона долларов: фото "Бывает раз в жизни": мужчина обнаружил в блюде нечто невероятное
видео Великобритания клад строители находки невероятное
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Торт «минутка» без выпечки
Торт «минутка» без выпечки
Простой рецепт сырного супа с курицей и грибами
Простой рецепт сырного супа с курицей и грибами
Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
Очень вкусные пышные дрожжевые пирожки в духовке
Очень вкусные пышные дрожжевые пирожки в духовке
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 07:34Психология

Четыре знака зодиака, которых ждет сегодня невероятная удача

Вчера, 16:38Wellness

Диета Дюкана: особенности похудения

Вчера, 16:06Fun

День сурка 2020: когда и как отмечают в Украине и мире

Вчера, 15:27Шоу-бизнес

Рэмбо поседел! 73-летний Сильвестр Сталлоне сменил имидж

Вчера, 14:29Fun

30 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 14:19Шоу-бизнес

"Моя крепость": Регина Тодоренко показала семейное фото с мужем и сыном

Вчера, 11:30Шоу-бизнес

"Он мучается": близкий друг принца Гарри прокомментировал раскол в королевской семье

29 январяШоу-бизнес

"Моя любовь": Эдгар Каминский больше не скрывает новую избранницу

29 январяШоу-бизнес

"В очень плохом состоянии": Сергей Соседов поделился последними новостями о здоровье Анастасии Заворотнюк

29 январяПсихология

Чем женщина может ранить мужчину: всего два пункта

29 январяШоу-бизнес

Супруга Владимира Остапчука назвала истинную причину их развода

29 январяFood

Как приготовить шоколадно-банановый торт без выпечки

29 январяШоу-бизнес

Не титулами едиными: Елизавета II лишила принца Гарри и Меган Маркл еще одной миссии

29 январяШоу-бизнес

Нарушила молчание! Елена Войченко рассказала об измене Владимира Остапчука

29 январяШоу-бизнес

MARUV показала жаркий поцелуй с мужем на Бали: фото

29 январяFun

Женщина рассмотрела старое фото и не смогла поверить своим глазам

Новости партнеров

5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)
Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)
Как правильно обрезать ремонтантную малину осенью
Как правильно обрезать ремонтантную малину осенью
Эксперты назвали самый полезный фрукт на планете
Эксперты назвали самый полезный фрукт на планете
Ученые выяснили, какие продукты полезны и вредны для сердца
Ученые выяснили, какие продукты полезны и вредны для сердца
Олег Винник сделал сенсационное признание о личной жизни
Олег Винник сделал сенсационное признание о личной жизни
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Женский храп может быть сигналом опасного заболевания
Женский храп может быть сигналом опасного заболевания