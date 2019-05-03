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Работа мечты: открыта вакансия специалиста по лежанию на матрасе

Американская компания предлагает соискателям пройти оплачиваемую практику

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:19
В США появилась вакансия тестировщика матрасов
В США появилась вакансия тестировщика матрасов
Фото: Pixabay

Американская компания по производству матрасов набирает на работу желающих пройти оплачиваемую практику тестировщика матрасов в городе Хьюстон, штат Техас. Об этом сообщается на сайте компании Mattressfirm.

В компании отметили, что соискателю необходимо будет не только лежать на матрасе, но и есть, читать, а также работать на компьютере. Стоит отметить, что в обязанности работника, кроме всего вышеупомянутого, входит проверка удобства кровати для головы и ног. Также компания заинтересована в соискателях, которые могут редактировать короткие видео с помощью программ Animoto, iMovie, Adobe Spark или Final Cut Pro.

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Информация по количеству человек, которые уже откликнулись на вакансию, пока неизвестна. Заявку и резюме можно подать на сайте компании не позднее 3 мая.

Ранее "Сегодня" писали, что на популярном среди туристов мексиканском курорте в городе Канкун появилась необычная вакансия – "Директор приключений" с зарплатой 10 000 долларов в месяц. Среди "должностных обязанностей" – останавливаться в гостиницах и жить в Канкуне с марта по август 2018 году с покрытием всех расходов. Кроме этого, мы рассказывали о семье британцев, которая объявила о найме профессионального путешественника.

Смотрите видео: миллионер ищет напарника для отдыха с зарплатой 52 тысячи долларов


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Источник: Сегодня
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