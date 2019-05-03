Работа мечты: открыта вакансия специалиста по лежанию на матрасе

Американская компания предлагает соискателям пройти оплачиваемую практику

В США появилась вакансия тестировщика матрасов Фото: Pixabay

Американская компания по производству матрасов набирает на работу желающих пройти оплачиваемую практику тестировщика матрасов в городе Хьюстон, штат Техас. Об этом сообщается на сайте компании Mattressfirm.

В компании отметили, что соискателю необходимо будет не только лежать на матрасе, но и есть, читать, а также работать на компьютере. Стоит отметить, что в обязанности работника, кроме всего вышеупомянутого, входит проверка удобства кровати для головы и ног. Также компания заинтересована в соискателях, которые могут редактировать короткие видео с помощью программ Animoto, iMovie, Adobe Spark или Final Cut Pro.

Информация по количеству человек, которые уже откликнулись на вакансию, пока неизвестна. Заявку и резюме можно подать на сайте компании не позднее 3 мая.

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