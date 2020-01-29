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Работник авиакомпании "сыграл в боулинг" чемоданом пассажира: курьезное видео

Видеозапись происходящего удалось сделать неизвестному очевидцу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:56
Сотрудник авиакомпании в США "играл в боулинг" чемоданом
Сотрудник авиакомпании в США "играл в боулинг" чемоданом
Фото: Depositphotos

В Twitter-аккаунте издания The Sun появился курьезный ролик, на котором показано, как сотрудник одной из американских авиакомпаний "играет в боулинг" чемоданом пассажира. Видеозапись происходящего удалось сделать неизвестному очевидцу.

"Это напоминание о том, что все ценные вещи лучше перевозить в ручной клади", – подписали публикацию администраторы страницы и добавили, что видео было снято региональном аэропорту штата Джорджия.
На ролике видно, как сотрудники авиакомпании American Airlines швыряют один из чемоданов в сторону, после чего он катится по асфальту и падает.

Смотрите видео: как надежно защитить свой багаж

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"Подонки, играют в боулинг", "Это происходит по всему миру, и единственное решение проблемы – установка камер повсюду", "Ну, они хотя бы не воруют из чемоданов", – пишут в комментариях под видео пользователи сети.

Напомним, ранее трэвел-блогер Джеб Брукс показал, что происходит с багажом в аэропорту после его сдачи на стойке регистрации. Мужчина отправился в один из самых загруженных аэропортов в мире, который находится в Атланте (США), и спустился в подземный распределительный центр. Интересный ролик он опубликовал на своем YouTube-канале.

Также "Сегодня" подробно описывали, как правильно сложить вещи в чемодане: советы и лайфхаки.

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