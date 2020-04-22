Ради спасения врачей: украинка пробежала 42 км вокруг дома, видео

Активистке понадобилось примерно четыре часа

Украинка Татьяна Гринева, соучредитель Fitness Geek Camp и Kind Challenge, нашла необычный способ собрать миллион гривен на покупку средств защиты для врачей, а также автоматических гематологических анализаторов крови. Женщина решила в прямом эфире пробежать марафон длиной в 42,2 километра вокруг дома. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

Украинка Татьяна Гринева пробежала марафон ради медиков Фото: facebook.com/grinuova

По словам Татьяны, во время марафона была целая развлекательная программа. Например, писательница Екатерина Бабкина читала отрывки своих произведений, а диджей Дария Коломиец играла сет. Активистке понадобилось примерно четыре часа, чтобы пробежать марафон. Один круг – это 80 метров.

Пока инициатива собрала чуть больше 250 тыс. гривен.

Напомним, ранее офицер Службы по охране лесов Индии по имени Судха Рамен опубликовала на своей странице в Twitter фотографию, на которой запечатлен душераздирающий момент, иллюстрирующий происходящее в стенах инфекционных больниц во время пандемии коронавируса.

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