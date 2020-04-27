Радоница-2020: что ни в коем случае нельзя делать 28 апреля
Поминальные дни в Украине в 2020 году совпали с карантином из-за коронавируса
28 апреля в Украине отмечается Радоница-2020 – день особого поминовения усопших, который выпадает на 9-й день после Пасхи. В этом году Минздрав, местные администрации, а также ПЦУ рекомендуют перенести поминальные дни на более позднюю дату из-за карантина.
Сегодня.Lifestyle пишут о главных правилах, запретах, обычаях и традициях поминальных дней в Украине.
Слово "радоница" происходит от "род" и "радость". Праздник отмечают сразу после пасхальной недели, через день после Фоминого воскресенья. Этот день призван утверждать, чтобы христиане не скорбели по усопшим, а радовались их вхождению в другую вечную жизнь.
По церковным обычаям поминальный день следует начать в храме, подать записку за упокой. Если по пути будут встречаться люди, которые просят милостыню, следует ее подать, пусть даже несколько копеек. Можно также поделиться едой – пирожками, конфетами и печеньем.
На кладбище нужно почитать молитву или же можно про себя обратиться к умершим близким. Сказать им то, что у вас на душе. На могиле можно оставить цветы и свечу в стеклянной лампадке. Вернувшись домой, следует организовать поминальную трапезу.
Читайте также:Когда Троица-2020 в Украине: дата праздника
Существует также ряд запретов на Радоницу, которую в народе еще называют Гробками, Проводками и Красной горкой.
- Не следует выполнять домашнюю работу – стирать, убирать, шить.
- Нельзя заниматься огородом и садом.
- Нельзя пить алкоголь.
- Запрещено ругаться, кричать и обманывать.
- Поминальный обед должен проходить дома, а не на кладбище, и быть скромным.
Читайте также:Календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине
- На могиле покойных можно оставить лампадку, положить цветы, а вот наливать алкоголь и оставлять еду не следует.
- Беременным женщинам кладбище лучше не посещать, еще туда не стоит брать с собой младенцев.
- Запрещается устраивать гулянки, развлекаться.
Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное