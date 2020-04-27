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Радоница-2020: что ни в коем случае нельзя делать 28 апреля

Поминальные дни в Украине в 2020 году совпали с карантином из-за коронавируса

Владимир Грисюк
Сегодня, 14:04

28 апреля в Украине отмечается Радоница-2020 – день особого поминовения усопших, который выпадает на 9-й день после Пасхи. В этом году Минздрав, местные администрации, а также ПЦУ рекомендуют перенести поминальные дни на более позднюю дату из-за карантина.

Сегодня.Lifestyle пишут о главных правилах, запретах, обычаях и традициях поминальных дней в Украине.

28 апреля в Украине отмечается Радоница-2020
28 апреля в Украине отмечается Радоница-2020
Фото: Depositphotos

Слово "радоница" происходит от "род" и "радость". Праздник отмечают сразу после пасхальной недели, через день после Фоминого воскресенья. Этот день призван утверждать, чтобы христиане не скорбели по усопшим, а радовались их вхождению в другую вечную жизнь.

Радоница: обычаи и традиции

По церковным обычаям поминальный день следует начать в храме, подать записку за упокой. Если по пути будут встречаться люди, которые просят милостыню, следует ее подать, пусть даже несколько копеек. Можно также поделиться едой – пирожками, конфетами и печеньем.

Радоницу-2020 важно провести в молитве
Радоницу-2020 важно провести в молитве
Фото: Depositphotos

На кладбище нужно почитать молитву или же можно про себя обратиться к умершим близким. Сказать им то, что у вас на душе. На могиле можно оставить цветы и свечу в стеклянной лампадке. Вернувшись домой, следует организовать поминальную трапезу.

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Существует также ряд запретов на Радоницу, которую в народе еще называют Гробками, Проводками и Красной горкой.

Что нельзя делать на Радоницу-2020

  • Не следует выполнять домашнюю работу – стирать, убирать, шить.
  • Нельзя заниматься огородом и садом.
  • Нельзя пить алкоголь.
  • Запрещено ругаться, кричать и обманывать.
  • Поминальный обед должен проходить дома, а не на кладбище, и быть скромным.

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  • На могиле покойных можно оставить лампадку, положить цветы, а вот наливать алкоголь и оставлять еду не следует.
  • Беременным женщинам кладбище лучше не посещать, еще туда не стоит брать с собой младенцев.
  • Запрещается устраивать гулянки, развлекаться.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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Источник: Сегодня
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