Раненый голубь постучался в двери ветеринарной клиники, чтобы спастись

Врачи предполагают, что раньше птица жила в голубятне

Голубь. Фото: pixabay

В российском городе Омск голубь прилетел к двери ветеринарной клинике и постучался в стеклянные двери. Птица была ранена и явно нуждалась в помощи – оказалось, у него перелом плечевой кости.

Ветеринары решили заручиться помощью коллег из другой клиники, где работает специалист по болезням птиц. Там врачи вместе прооперировали голубя. Перелом оказался закрытым. Обломки кости зафиксировали спицей. По словам ветеринаров, Френк в тот же день начал есть, пить и махать больным крылом, пишет "Медуза".

Через пять недель после операции спицу из крыла вынули, но врачи пока не отпускают голубя на свободу — ему нужно потренироваться перед серьезными полетами. Вскоре Френка отправят в омский зоомагазин, где, как надеются специалисты, он сможет найти своих хозяев. Врачи предполагают, что раньше птица жила в голубятне.

Ранее мы писали, что в столичных супермаркетах сняли видео с непрошеными гостями. На этот раз среди продуктов спокойно прогуливались голуби. Эти городские птицы могут переносить сотни возбудителей болезней, семь из которых потенциально опасны для человека. В частности, сальмонеллез, орнитоз и болезнь Ньюкасла.

Также мы сообщали, что на одной из улиц шотландского Глазго женщина пыталась оживить голубя путем искусственного дыхания и массажа сердца. Один из шокированных прохожих снял происходящее на телефон. К сожалению, усилия сердобольной дамы не увенчались успехом.