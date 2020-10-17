Расизм и "привилегии белых". О чем новый эпизод мультсериала о Барби

Видео собрало более полумиллиона просмотров

В новом эпизоде мультсериала о кукле Барби на YouTube создатели подняли проблему расизма. Так, главная героиня высказалась по поводу расизма, движения Black Lives Matter и о "привилегиях белых". В этом ей помогла ее темнокожая подруга Никки.

В эпизоде Барби попросила рассказать Никки о тех моментах, когда с ней обращались несправедливо из-за цвета кожи. Подружка Барби вспомнила инцидент с полицией, который она однажды пережила на пляже, и снисходительное отношение учителя в школе.

"Люди могут подумать, что моя жизнь выглядит неплохо, но я, как и многие темнокожие люди, страдаю от расизма", – говорит Никки.

В свою очередь Барби отмечает, что люди испытывают разные предубеждения касательно цвета кожи.

"Белые получают преимущества, которых они не достойны, а черные – сталкиваются с препятствиями, которых они не заслужили", – подчеркивает Барби.

Сообщается, что серия собрала уже более полумиллиона просмотров. А лайков у ролика значительно больше, чем дизлайков.

Напомним, стриминговый сервис HBO Max удалил легендарный фильм "Унесенные ветром" из своего потокового сервиса после призыва сценариста драмы "12 лет рабства" Джона Ридли.

В свою очередь Mercedes перекрасил болиды "Формулы-1", протестуя против расизма.

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