Раскрыта неожиданная правда о теле мутанта из США: опубликовано фото

Ученые провели компьютерную томографию и МРТ

Ученые изучили мутанта. Фото: Университет Джорджии

В американском городе Фрибург (штат Миннесота) грибник нашел труп двуглавого детеныша белохвостого оленя. Об этом мужчина сообщил в Департамент природных ресурсов штата.

Происшествие случилось в мае 2016 года, но именно сейчас американские ученые полностью изучили этот феномен. Выводы и исследования опубликовали в научном журнале American Midland Naturalist.

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Для изучения двуглавого оленя ученые провели компьютерную томографию и МРТ. Установили, что у новорожденного олененка были две отдельные шейные области, которые переходили в единый позвоночник. У животного была одна печень, но деформированные селезенка и желудочно-кишечный тракт.

Ученые изучили мутанта. Фото: Университет Джорджии Ученые изучили мутанта. Фото: Университет Джорджии Ученые изучили мутанта. Фото: Университет Джорджии Ученые изучили мутанта. Фото: Университет Джорджии Ученые изучили мутанта. Фото: Университет Джорджии Ученые изучили мутанта. Фото: Университет Джорджии Ученые изучили мутанта. Фото: Университет Джорджии 1/7

"Было несколько зарегистрированных случаев двуглавых копытных зародышей. Однако ни один из них не дожил до конечного срока. Уникальность этого детеныша сделала его особенным для науки ", – сказал исследователь Джино Д'Анджело.

Находку планируют представить на выставке дикой природы в городе Сент-Пауло в Миннесоте.

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