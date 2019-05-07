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Раскрыта тайна Леонардо да Винчи: он так и не закончил портрет "Моны Лизы"

Известный пластический хирург Давиде Ладзери сделал неожиданное заявление

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:03
"Мона Лиза", картина Леонардо да Винчи
"Мона Лиза", картина Леонардо да Винчи
Фото: Pixabay

Великий итальянский художник эпохи Возрождения Леонардо да Винчи не смог закончить работу над шедевром "Мона Лиза" из-за серьезного повреждения руки вследствие падения. Об этом со ссылкой на итальянских медиков сообщает Ars Technica.

Ранее большинство исследователей полагали, что вышеупомянутая травма могла быть следствием инсульта. Однако эксперты – пластический хирург Давиде Ладзери и нейролог Карло Росси – считают, что подобная версия, которая превалировала в последние годы в дискуссиях специалистов, не согласуется с изображением кисти правой руки. Большой, указательный и средний пальцы вытянуты, а безымянный и мизинец согнуты. В случае инсульта, по их мнению, скорее всего все пальцы были бы сжаты в кулак. Эксперты также указывают на то, что нет никаких свидетельств того, что у художника были лицевые или неврологические нарушения, что нередко бывает следствием острого нарушения кровоснабжения головного мозга.

Более того, по их мнению, положение кисти и пальцев, которое порой называют "птичьей лапой", вполне могло стать следствием "паралича локтевой кости, вида травматического повреждения нерва, которое нередко получают пожилые люди после падения во время обморока или головокружения". "Это может объяснить, почему ряд его картин, относящихся к последнему периоду его творчества, в том числе "Мона Лиза", оказались неокончены", – утверждает Ладзери.

Результаты исследования Ладзери и Росси изложены в журнале Королевского медицинского общества (The Journal of the Royal Society of Medicine).

Напомним, бесследно исчезло полотно легендарного Леонардо да Винчи под названием "Спаситель мира". Куда делся шедевр, который в 2017 году продали на аукционе за 450 млн долларов члену саудовской монаршей семьи Бадеру аль-Сауд, никому неизвестно.

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