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Раскрыта тайна появления Стоунхенджа

Британские ученые сделали неожиданное заявление

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:51
Стоунхендж Фото: pixabay
Стоунхендж
Фото: pixabay

Ученые Университетского колледжа Лондона изучили карьер, в котором добывались голубые камни для строительства Стоунхенджа, и определили, каким образом происходила добыча монолитов. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Исследователи выяснили, что месторождение представляет собой сформированные естественным образом колонны долерита. В отличие от обелисков и блоков в Древнем Египте, их было легко выдолбить из скалы, загоняя клинья в промежутки между ними.

Необработанные монолиты, извлеченные из стен карьера, опускали на каменные или земляные платформы, служившие погрузочными площадками. Клинья были изготовлены из относительно мягкого аргиллита, чтобы не допустить случайного повреждения долеритовой колонны.

Кусочки каменного угля, обнаруженные в карьере, позволили определить ориентировочное время использования месторождения — около трех тысяч лет до нашей эры, что совпадает с датировкой Стоунхенджа.

Напомним, Стоунхендж построили не люди – ученые. Валуны, образующие колоннаду Стоунхенджа в Англии, "доставил" на их современное местонахождение 500 тыс. Лет назад ледник. Валлийский ученый Брайан Джон подчеркивает, что утверждать, что это сделал человек – это "мифотворчество".

Кроме этого, в Австралии найден аналог Стоунхенджа. Обнаруженному в Австралии древнему феномену около 10 тысяч лет. То есть он почти вдвое старше своего знаменитого аналога, британского Стоунхенджа.

Смотрите видео: на шабаш в Стоунхендж съехались тысячи людей

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