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Равнодушный пес удивил хозяина после полугодовой разлуки: смешное видео

Сегодня, 13:20

Парень надеялся, что питомец не забудет его, но реакция животного была весьма неожиданной

Пользователь TikTok Винсент Досталер показал забавное видео встречи со своим псом после полугодовой разлуки. Парень надеялся, что питомец не забудет его, но реакция животного оказалась весьма неожиданной.

По словам Винсента, он решил оставить своего пса по кличке Осло на лето у родителей.

"Я хотел, чтобы он пожил немного на природе, а не в квартире. К сожалению, из-за работы я не мог навещать Осло, поэтому почти полгода мы провели в разлуке", – рассказывает парень и добавляет, что не ожидал от собаки такой реакции.

Винсент Досталер и его пес Осло
Винсент Досталер и его пес Осло
Фото: instagram.com/vintagevince

На обнародованном ролике показано, как пес бегает на природе. Хозяин зовет его к себе (под грустный саундтрек), но питомец не хочет идти на руки.

"Я буквально плакала, когда начала смотреть, но потом случилось это", "Конечно, он не примет тебя обратно, предатель", "Мои слезы только что вкатились обратно мне в глаза", – пишут в комментариях пользователи сети.

@vintagevince

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♬ Surrender – Natalie Taylor

Хотя произошедшее можно объяснить. Как утверждают ученые, собаки больше запоминают не человека, а эпизоды, связанные с ним, например, игру или прогулки. Видимо, Осло намного больше понравилось жить на ферме, чем у Винсента.

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Однако в этот раз все закончилось хорошо – Осло наконец-то узнал Винсента и сам кинулся ему в объятия.

@vintagevince

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♬ Surrender – Natalie Taylor

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle опубликовали ролик, на котором показана смешная реакция пса на танец его хозяйки.

Смотрите видео: спасенная украинской парой собака стала звездой Instagram

Также Сеть умилила реакция собаки на сцену из мультфильма "Король Лев", когда Симба находит тело своего отца Муфасы.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источники: Сегодня , instagram.com/vintagevince
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