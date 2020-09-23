Райский уголок. Самый узкий дом в Лондоне продают за 34 миллионов гривен (фото)

Ширина уникального здания – всего 1,8 метра

Выставили на продажу самый узкий дом в Лондоне – его ширина всего 1,8 метра. За необычную недвижимость покупателю придется выложить 950 тысяч фунтом стерлингов (около 34,3 млн гривен). Об этом сообщается на сайте агентства недвижимости Winkworth.

Пятиэтажный дом построен из кирпича, выкрашенного в темно-синий цвет. Там есть две гостиные, две спальни, две ванные комнаты, кухня и открытая терраса с садом. Общая площадь – 96 квадратных метров.

Самый узкий дом Лондона сейчас принадлежит одному из британских юристов. Он решил продать недвижимость, поскольку собирается переезжать.

"Это уникальный, красивый и стильный дом. Среди преимуществ: красивый старинный паркет, оригинальная ванна в стиле деко, терраса на крыше, двойные стеклянные двери во всю высоту и частный сад", – указывается на сайте Winkworth.

Самый узкий дом в Лондоне Фото: winkworth Самый узкий дом в Лондоне Фото: winkworth Самый узкий дом в Лондоне Фото: winkworth Самый узкий дом в Лондоне Фото: winkworth Самый узкий дом в Лондоне Фото: winkworth Самый узкий дом в Лондоне Фото: winkworth Самый узкий дом в Лондоне Фото: winkworth Самый узкий дом в Лондоне Фото: winkworth Самый узкий дом в Лондоне Фото: winkworth Самый узкий дом в Лондоне Фото: winkworth Самый узкий дом в Лондоне Фото: winkworth Самый узкий дом в Лондоне Фото: winkworth 1/12

Любопытно, что раньше в этом здании был шляпный магазин.

Напомним, ранее дизайнер Томас Осинск и кинопродюсер из Лос-Анджелеса Крис Хэнли в рамках программы American Psycho спроектировали необычный зеркальный дом-невидимку.

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Кроме этого, в Пхенчхане открылось "первое супер-черное строение" – павильон британского архитектора Асифа Кхана.

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