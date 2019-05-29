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Разбивший яйцо на голове у политика парень внезапно разбогател

Парень сообщил на своей странице в Instagram, что на его счет пришло 70 тысяч долларов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:48
Уилл Коннолли Фото: instagram.com/willconnolly
Уилл Коннолли
Фото: instagram.com/willconnolly

17-летний австралиец Уилл Коннолли, разбивший яйцо на голове у сенатора Фрейзера Эннинга, не только стал интернет-звездой, но и сумел получить огромную сумму денег от поклонников и единомышленников. Парень сообщил на своей странице в Instagram, что на его счет пришло 100 тысяч австралийских долларов (почти 70 тысяч долларов США).

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Как сообщает HuffPost, подростка разозлили слова сенатора о том, что в теракте в Новой Зеландии, в результате которого погиб 51 человек, надо винить мигрантов-мусульман. В знак протеста 16 марта Коннолли разбил яйцо об голову сенатора Эннинга. Видео инцидента стало вирусным.

Смотрите видео: парень разбил яйцо на голове у сенатора

Полиция решила не наказывать парня, но он получил "официальное предупреждение". В своем Instagram он написал, что перечислил все деньги фонду, который помогает семьям жертв теракта в Новой Зеландии.
 

INSTAGRAM (@willconnolly__)

Ранее "Сегодня" писали, как на плечо президента Филиппин Родриго Дутерте во время его 90-минутного выступления перед сенатом залез огромный таракан. Также мы рассказывали, что 41-летний депутат Йоахим Ольсен из датской партии "Либеральный альянс" разместил предвыборную агитацию на порносайте Pornhub

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