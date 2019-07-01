Раздевает девушек полностью: новая функция в смартфонах вызвала ажиотаж

Однако представители правозащитных организаций посчитали программу недопустимой

Создано раздевающее девушек на фотографии приложение Фото: Depositphotos

Анонимный программист, который представился журналистам как Альберто, 23 июня презентовал приложение DeepNude для удаления одежды на изображениях. Теперь любой пользователь может загрузить в программу снимок девушки в одежде, а на выходе получит изображение с обнаженным телом. По словам создателя программы, он разработал его на основе открытого алгоритма Pix2pix, который использует самообучающуюся нейросеть. В настоящее время DeepNude работает исключительно с женскими фото, однако позднее должна быть выпущена опция и для раздевания мужчин, пишет издание Vice.

Смотрите также в сюжете о том, как зависимость от смартфона может вызвать психологические проблемы:

Альберто признался, что при создании программы вдохновился рекламой рентгеновских очков, которую видел в 1960-е и 1970-е годы. Он рассказал, что при разработке приложения им двигали чувство любопытства и веселье.



Представители правозащитных организаций посчитали программу недопустимой. Эксперт в области права Даниэль Ситрон объяснила, что человек, чье тело "оголили" в приложении, все равно может почувствовать себя униженным, потому что остальные могут поверить в то, что на снимке действительно он.

Журналисты выяснили, что DeepNude лучше всего работает с фотографиями высокого качества, на которых человек хорошо освещен и смотрит в камеру. Если загрузить в него мужское фото, то алгоритм подставит вместо одежды женские половые органы. Альберто объяснил, что найти большое количество женских голых изображений было легче, чем фото обнаженных тел мужчин, однако он планирует создать программу, "раздевающую" и мужчин тоже.



Для работы нейросети Альберто создал базу из 10 тысяч изображений голых женщин. Программа работает на операционных системах Windows 10 и Linux. Скачать приложение можно на его официальном сайте. В бесплатной версии часть фото будет покрыта водяным знаком. В премиум-версии он исчезнет, но слева появится небольшая надпись fake. В настоящий момент сайт недоступен из-за наплыва посетителей.

Ранее "Сегодня" писали, как в столице начали воплощать концепцию "Киев в смарфоне", запустив мобильное приложение Smart City. Кроме этого, в Украине появилось приложение для работы со счетами за газ и электроэнерги.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram