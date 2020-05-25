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Разгадал тайну: 6-летний мальчик вытащил из озера удивительную находку, видео

Сегодня, 06:37

Невероятная история произошла с ребенком во время рыбалки на озере

6-летний Нокс Брюер из американского штат Южная Каролина помог раскрыть дело об ограблении, которое произошло восемь лет назад. Мальчик во время рыбалки обнаружил сейф на дне озера Уитни.

Юный американец увидел кадры ловли рыбы мощным магнитом вместо удочки в YouTube и решил попробовать повторить этот трюк. Во время рыбалки на озере его магнит зацепился за какой-то предмет. Вытащить из воды находку Ноксу помог прохожий.

Уловом Нокса оказался металлический сейф, который мальчик с родителями сдали в полицию. "Я знал, как правильно поступить. Мы позвонили местным властям и попросили их разобраться в этой ситуации", – рассказывает отец ребенка Джонатан Брюер в комментарии для сайта телестанции WCIV-TV.

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Местная полиция установила, что затонувший сейф принадлежал женщине, которая живет возле озера. По ее словам, этот сейф был украден восемь лет назад. В хранилище лежали документы, чековая книжка, банковские карточки и драгоценные украшения.

"Первое, что она сделала, – это опустилась на колени, обняла Нокса и поблагодарила его за то, что он помог ей раскрыть тайну, – рассказывает Джонатан. – В будущем он хочет стать полицейским, поэтому ему очень понравилось заниматься расследованием, задавать вопросы и добираться до сути вещей".

Напомним, ранее 64-летний Говард Кирби из американского штата Мичиган нашел тайник с деньгами в подержанном пуфе, который купил вместе с диваном за 70 долларов. Кроме этого, мы писали, как случайная находка обеспечила мусорщика до конца жизни.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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