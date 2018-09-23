ФОТОФАКТ. Разгадан секрет самой известной оптической иллюзии

Восприятие картины зависит от возраста респондента

Ученые разгадали тайну известной оптической иллюзии. Фото: pixabay

Ученым удалось разгадать секрет самой известной оптической иллюзии в мире – картинке под названием "Моя жена и моя теща". Издание Business Insider опубликовало результаты исследований экспертов из университета Флиндерса в Австралии, которые наконец-то объяснили, почему люди видят разные образы на этом рисунке.

Иллюзия "Моя жена и моя теща" Фото: из открытых источников

Специалисты опросили 666 человек из 22 стран мира в возрасте старше 18 лет, однако впоследствии в выборке оставили только результаты 393 граждан США (242 мужчины и 141 женщина) со средним возрастом в 33 года и разбросом от 18 до 68 лет. Им на полсекунды показывали картину и спрашивали предполагаемый возраст человека, который изображен на ней.

Специалисты установили, что восприятие картины зависит от возраста респондента. Так, люди младше 30 лет были уверены, что на изображении показана молодая девушка, тогда как остальные отвечали, что видят пожилую даму.

Напомним, видеоблогер из Австралии опубликовал на своем канале YouTube короткий ролик, в котором показал простой фокус с "отрыванием" пальца.

Кроме этого, супруги-фокусники установили новый рекорд по скоростному переодеванию за минуту. В ходе исполнения фокуса девушка сменила свой сценический костюм 24 раза, что на два раза больше предыдущего лучшего результата в этом виде.