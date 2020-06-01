Разгадана тайна незаслуженно осужденного голубя-шпиона: видео

Правоохранители Индии обвинили птицу в тайной слежке

Правоохранители Индии освободили из трехгодичного заключения голубя, которого подозревали в шпионаже на Пакистан. Птица пролетела через спорную границу между двумя странами, что Индия в итоге посчитала попыткой тайной слежки. Об этом пишет издание Arab News.

Сообщается, что в 2016 году правоохранители приграничной деревне Маньяри поймали птицу и обнаружили на ее лапе бирку с цифрами. Предполагалось, что это тайный код, предназначенный для боевиков, действующих на спорной территории. Хозяин птицы, Хабибулла, утверждает, что голубь участвовал в птичьих гонках и цифры на его ноге – это номер телефона. К слову, такой вид азартных игр очень популярен в приграничных деревнях и периодически птицы с той или иной стороны теряются.

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"Район Маньяри находится недалеко от международной границы. Жители деревни имеют привычку сообщать пограничникам о каждом необычном инциденте. Поскольку голубь был цветным и на нем было кольцо с надписью, местные жители сообщили об этом властям", – пояснил местный журналист Саравджит Шунти.

Отметим, что в полиции мужчине не поверили, и птица три года сидела в тюрьме, пока проходило расследование. Однако 28 мая голубя освободили, так как не удалось обнаружить доказательства шпионажа. Куда отправился голубь после освобождения – неизвестно.

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Впрочем, птиц действительно могут использовать в своих целях злоумышленники. Так, в Бразилии члены наркокартеля научили попугая предупреждать о приближении правоохранителей криком "Мама, полиция!". А в Украине голубей научили доставлять наркотики заключенным в СИЗО.

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