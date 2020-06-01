Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Разгадана тайна незаслуженно осужденного голубя-шпиона: видео

Сегодня, 11:05

Правоохранители Индии обвинили птицу в тайной слежке

Правоохранители Индии освободили из трехгодичного заключения голубя, которого подозревали в шпионаже на Пакистан. Птица пролетела через спорную границу между двумя странами, что Индия в итоге посчитала попыткой тайной слежки. Об этом пишет издание Arab News.

Сообщается, что в 2016 году правоохранители приграничной деревне Маньяри поймали птицу и обнаружили на ее лапе бирку с цифрами. Предполагалось, что это тайный код, предназначенный для боевиков, действующих на спорной территории. Хозяин птицы, Хабибулла, утверждает, что голубь участвовал в птичьих гонках и цифры на его ноге – это номер телефона. К слову, такой вид азартных игр очень популярен в приграничных деревнях и периодически птицы с той или иной стороны теряются.

Читайте также:
Японка сделала странные туфли в виде голубей

"Район Маньяри находится недалеко от международной границы. Жители деревни имеют привычку сообщать пограничникам о каждом необычном инциденте. Поскольку голубь был цветным и на нем было кольцо с надписью, местные жители сообщили об этом властям", – пояснил местный журналист Саравджит Шунти.

Отметим, что в полиции мужчине не поверили, и птица три года сидела в тюрьме, пока проходило расследование. Однако 28 мая голубя освободили, так как не удалось обнаружить доказательства шпионажа. Куда отправился голубь после освобождения – неизвестно.

Смотрите видео: в зоопарке города Ровно поселилась белая птица Нанду

Впрочем, птиц действительно могут использовать в своих целях злоумышленники. Так, в Бразилии члены наркокартеля научили попугая предупреждать о приближении правоохранителей криком "Мама, полиция!". А в Украине голубей научили доставлять наркотики заключенным в СИЗО.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
В Индии голубь "отсидел" три года в тюрьме Перья и паника: голуби устроили переполох на борту самолета (видео) Тюремное ноу-хау: часовые на вышках выслеживают птиц-преступниц
видео Индия голуби птица
Реклама

Новости партнеров

У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)
У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)
Китайцы выяснили, почему умирают выздоровевшие от КОВИД пациенты
Китайцы выяснили, почему умирают выздоровевшие от КОВИД пациенты
Фото таємної внучки легендарного Висоцького пробирають до мурашок
Фото таємної внучки легендарного Висоцького пробирають до мурашок
Наталья Могилевская и Влад Яма сделали долгожданное признание
Наталья Могилевская и Влад Яма сделали долгожданное признание

Популярные статьи

Сегодня, 11:17Шоу-бизнес

Бэби-бум в украинском шоу-бизнесе: кто из звезд готовится стать родителями

Сегодня, 08:19Fun

День защиты детей: красивые поздравления и стихи

Вчера, 12:40Шоу-бизнес

Всемирный день блондинок: ТОП-10 белокурых звезд Голливуда

Вчера, 12:20Travel

День Киева: ТОП-10 интересных мест, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни

Вчера, 09:24Шоу-бизнес

Беременная Alyosha рассекретила пол будущего ребенка

Вчера, 09:23Техно

Новая космическая эра: интересные факты о полете SpaceX Crew Dragon

Вчера, 05:55Психология

Гороскоп на сегодня: Стрельцам нужно избегать негативных мыслей, а Козерогам – самостоятельно решать свои вопросы

30 маяТехно

SpaceX и NASA успешно отправили в космос астронавтов на корабле Crew Dragon: видео

30 маяEvents

30 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

30 маяТехно

Космический корабль SpaceX взорвался во время испытаний

30 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Водолеям и Рыбам нужно больше времени уделить своим возлюбленным

29 маяPR

Самостоятельный дизайн блога за несколько минут

29 маяFun

29 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

29 маяШоу-бизнес

Уже знаком с детьми: Слава Каминская впервые заговорила о своем новом мужчине

29 маяШоу-бизнес

"Я потеряла деньги": Маша Ефросинина рассказала, как Оля Полякова сорвала ей съемку

29 маяШоу-бизнес

46-летняя Хайди Клум позировала обнаженной под лучами солнца

Новости партнеров

Драма в сім'ї Кравець з
Драма в сім'ї Кравець з "Квартал 95": що сталося?
Їж та втрачай вагу. Які сезонні овочі допоможуть схуднути
Їж та втрачай вагу. Які сезонні овочі допоможуть схуднути
Опубліковано останній запис покійної зірки серіалу
Опубліковано останній запис покійної зірки серіалу "Кадетство"
Внука Таисии Повалий назвали очень редким именем
Внука Таисии Повалий назвали очень редким именем
Пикантное виде Королевой с экс-любовником Собчак ошарашило сеть
Пикантное виде Королевой с экс-любовником Собчак ошарашило сеть
Садальский забил тревогу и попросил помощи для Андрея Данилко
Садальский забил тревогу и попросил помощи для Андрея Данилко
Тает во рту: Королевский пирог с творогом. Рецепт
Тает во рту: Королевский пирог с творогом. Рецепт
Медики рассказали, как выявить скрытых носителей коронавируса
Медики рассказали, как выявить скрытых носителей коронавируса

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять