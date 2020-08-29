Реакция девушки на переворот двух гигантских китов в воздухе стала хитом Сети: видео

Этот ролик набрал больше двух миллионов просмотров, множество комментариев и репостов

Житель Канады Шон Рассел и его десятилетняя дочь Сара ловили треску вблизи залива Консепшен и случайно сняли на видео, как два горбатых кита прыгают и переворачиваются в воздухе. Эмоциональная реакция девушки на увиденное стала хитом Сети.

На записи показано, как огромный кит выпрыгивает из воды и переворачивается в воздухе. Вскоре появляется другой и повторяет за ним. "Они подплыли и нырнули под лодку у нас на глазах", – рассказал Рассел.

Видео, которое распространил на своей странице в Twitter американский баскетболист Рекс Чапман, набрало больше двух миллионов просмотров, множество комментариев и репостов.

"Плачу от радости. На самом деле это моя мечта", "Вот это реакция. Боже мой, это невероятно", "Ее реакция – это самое лучшее в этом видео. Признание истинной красоты", – пишут в комментариях пользователи Сети.

Напомним, ранее появилось удивительное видео плавающих в океане гигантских китов.

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Кроме этого, мы писали о том, как серый кит заплыл на мелководье на курорте Montage Laguna Beach в Калифорнии.

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