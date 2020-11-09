Реакция кота на плохую погоду попала на фото и стала хитом

Смешные кадры быстро разошлись по социальным сетям

Рыжего кота по кличке Тыква впервые в жизни взяли на пляж. Однако ему эта идея не очень не понравилась. Прежде всего из-за плохой погоды. Реакцию питомца сеяли на фото. Забавные снимки опубликовал развлекательный портал Bored Panda.

По словам хозяйки, поначалу все было не так уж плохо, но потом поднялся сильный ветер.

"Тыква начал корчить рожи. Мы никогда раньше не видели ничего подобного. Все эти фотографии взяты из пятисекундного видео! С тех пор он уже несколько раз был на пляже, и ему очень понравилось", – отмечают владельцы животного.

Фото: instagram.com/iispumpkincat

Фото: instagram.com/iispumpkincat

Фото: instagram.com/iispumpkincat

Фото: instagram.com/iispumpkincat

Тыкву и его брата по кличке Усач забрали из приюта для животных. "Он такой любопытный и умный, с очень хорошей интуицией. Наш котик любит всех других животных, и они его", – рассказывают хозяева питомца.

Напомним, в китайской социальной сети Weibo стал вирусным ролик, на котором мышь, убегая от кота, прячется у него под животом. Забавные кадры уже оценили миллионы интернет-юзеров! Они отмечают, что этот милый дуэт напоминает им главных героев легендарного мультфильма "Том и Джерри".

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