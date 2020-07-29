Реакция матери на беременность дочери-школьницы стала хитом в Сети: видео

Ролик в TikTok за несколько дней юзеры посмотрели более 14 миллионов раз

Фотограф из США Николь Хеннесси записала на видео свою реакцию на беременность дочери-школьницы и прославилась в социальных сетях. Ролик женщины в TikTok за несколько дней посмотрели более 14 миллионов раз.

По словам Хеннесси, на днях она нашла на полу в ванной кусочек обертки от теста на беременность, который делала ее дочь. Она сказала, что тест отрицательный, но потом выяснилось, что это не так.

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"Я обняла свою дочь и сказала, что все будет в порядке. У нее есть выбор", – рассказывает Хеннесси.

"Вот бы все мамы так поддерживали своих детей, как это делаешь ты", – отметил юзер с ником Baby. "Спасибо, что воспитываешь ее правильно, а не заставляешь оставить ребенка, даже если ей этого не хочется", – поделилась мнением пользовательница по имени Уитни.

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Напомним, больше 11 миллионов просмотров в Twitter-аккаунте дизайнера Захрии Лаветти набрал короткий ролик, на котором ее бабушка из США радуется долгожданному подарку на день рождения.

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