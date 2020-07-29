Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Реакция матери на беременность дочери-школьницы стала хитом в Сети: видео

Сегодня, 12:55

Ролик в TikTok за несколько дней юзеры посмотрели более 14 миллионов раз

Фотограф из США Николь Хеннесси записала на видео свою реакцию на беременность дочери-школьницы и прославилась в социальных сетях. Ролик женщины в TikTok за несколько дней посмотрели более 14 миллионов раз.

По словам Хеннесси, на днях она нашла на полу в ванной кусочек обертки от теста на беременность, который делала ее дочь. Она сказала, что тест отрицательный, но потом выяснилось, что это не так.

Читайте также:
Две женщины почти одновременно родили от одного незнакомого мужчины

"Я обняла свою дочь и сказала, что все будет в порядке. У нее есть выбор", – рассказывает Хеннесси.

@nicolehennessy2

By popular demand story time ##teenmom##storytime##reaction##fyp

♬ I am at ur moms house – elizabeth_chetwynd

"Вот бы все мамы так поддерживали своих детей, как это делаешь ты", – отметил юзер с ником Baby. "Спасибо, что воспитываешь ее правильно, а не заставляешь оставить ребенка, даже если ей этого не хочется", – поделилась мнением пользовательница по имени Уитни.

Смотрите видео: какие необычные роды практикуют в Украине

Напомним, больше 11 миллионов просмотров в Twitter-аккаунте дизайнера Захрии Лаветти набрал короткий ролик, на котором ее бабушка из США радуется долгожданному подарку на день рождения.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Это просто чудо: беременность спасла жизнь 27-летней женщине Бэби-бум в украинском шоу-бизнесе: кто из звезд готовится стать родителями 37-летняя Ники Минаж беременна первенцем от мужа-уголовника
видео США курьез реакция беременность
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Подружка російської Кардаш'ян справила фурор у невидимій білизна
Подружка російської Кардаш'ян справила фурор у невидимій білизна
Хлистун и Михайлюк не скрывают свой роман
Хлистун и Михайлюк не скрывают свой роман
Сын Ефремова бросил все и сбежал с ведущей «Орла и решки»
Сын Ефремова бросил все и сбежал с ведущей «Орла и решки»
Турецкая Кардашьян порадовала фанатов очередной порцией красоты
Турецкая Кардашьян порадовала фанатов очередной порцией красоты

Популярные статьи

Сегодня, 12:55Fun

Реакция матери на беременность дочери-школьницы стала хитом в Сети: видео

Вчера, 12:08Fun

Кто счастливее – одинокие люди или те, кто в паре: неожиданный вывод ученых

Вчера, 11:00Шоу-бизнес

Джамала показала фото из отпуска в Турции и пожаловалась на материнство

Вчера, 09:45Events

Именины Владимира 28 июля: поздравления с Днем ангела в картинках, стихах и прозе

Вчера, 08:05Events

День крещения Киевской Руси – Украины-2020: красивые поздравления, открытки и картинки с праздником 28 июля

Вчера, 07:35Events

День ангела Владимира: эффектные открытки, картинки, поздравления и стихи с именинами

Вчера, 07:02Психология

Пять знаков зодиака с очень сложным характером

Вчера, 05:55Fun

Бабуины с ножами и пилами окружили посетителей парка: невероятные фото

27 июляШоу-бизнес

Лолита Милявская сильно похудела: врач назвал неожиданную причину

27 июляШоу-бизнес

"Вывез семью на Мальдивы": Сергей Притула отправился на отдых с родными

27 июляEvents

Ильин день-2020: дата, история и традиции

27 июляFun

Очень узкий "дом-автобус" продают за 24 миллионов гривен: фото здания

27 июляЭксклюзив

Владимир Остапчук и Кристина Горняк раскрыли детали отдыха в Турции во время пандемии

27 июляFun

Кошки перевели раненую собаку через дорогу: невероятное видео

27 июляТехно

На Марсе зафиксировано странное движение огромного объекта: фото

27 июляПсихология

Гороскоп на сегодня 27 июля: Водолеям нужно заняться интеллектуальной работой, а Рыбам – окружить себя позитивом

Новости партнеров

Пристрасна Кароль на пляжі помірялася формами з мамою Дана Балана
Пристрасна Кароль на пляжі помірялася формами з мамою Дана Балана
Мисс Украина Леонила Гузь похвасталась фигурой в одной майке
Мисс Украина Леонила Гузь похвасталась фигурой в одной майке
Подружка російської Кардаш'ян справила фурор у невидимій білизна
Подружка російської Кардаш'ян справила фурор у невидимій білизна
Ротару забыла про возраст, покорив роскошной фигурой на пляже
Ротару забыла про возраст, покорив роскошной фигурой на пляже
Дочь Поляковой удивила признанием о женщине, которая ее воспитала
Дочь Поляковой удивила признанием о женщине, которая ее воспитала
Никитюк забыла про стыд и сверкнула безупречными формами
Никитюк забыла про стыд и сверкнула безупречными формами
У Лизы и Гарри Галкиных появились конкуренты?
У Лизы и Гарри Галкиных появились конкуренты?
Пломбирный торт без духовки и печенья: такого вы еще не пробовали
Пломбирный торт без духовки и печенья: такого вы еще не пробовали

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять