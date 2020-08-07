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Реакция пингвинов на мыльные пузыри умилила Сеть: смешное видео

Сегодня, 12:48

Эти животные любят гоняться за разными предметами, утверждают эксперты

Скучающим без посетителей пингвинам в зоопарке британского города Ньюквей подарили машину для мыльных пузырей. Реакция животных попала на видео и умилила пользователей Сети.

"Пингвины – очень любознательные птицы. И похоже, что новое приобретение пришлось им по вкусу", – указано в описании к ролику на странице Newquay Zoo в Instagram.

INSTAGRAM

По словам экспертов, пингвины – социальные животные и им постоянно нужно внимание. Ранее, весной, этих пернатых обитателей в зоопарке Канзас-Сити сводили в музей, чтобы они не скучали на карантине.

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"Пингвины любят гоняться за разными предметами, так как они хищники. Эта участь не миновала и пузыри: сначала птицы просто наблюдали, а после принялись бегать за ними и лопать их клювами", – рассказывает в интервью развлекательному изданию Bored Panda сотрудник зоопарка Дан Тревельян. По его словам, пузыри не представляют опасности для животных

Зоопарк в Ньюквее вновь открылся для публики 1 июля.

Смотрите видео: пингвины атаковали станцию ​​полярников в Антарктиде

Напомним, ранее снимок овдовевших пингвинов, созерцающих ночной Мельбурн на берегу океана, растрогал пользователей Сети и неожиданно принес славу фотографу.

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Источник: Сегодня
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