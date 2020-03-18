Реакция соцсетей на карантин из-за коронавируса: прикольные шутки, мемы и картинки
Сайт "Сегодня" собрал самые ироничные посты о коронавирусе
С 12-го марта до 3-го апреля по всей Украине объявлен карантин в связи с распространением коронавируса. Кроме этого, власти нашей страны на две недели закрыла границу для иностранных граждан, а с 18-го марта – прекратили все пассажирские перевозки. Подобные меры приняли в ЕС.
Врачи советуют людям работать удаленно и не выходить из дома без необходимости. В то же время в социальных сетях каждую минуту появляются тысячи мемов, фотожаб и прикольных картинок о коронавирусе.
Сайт "Сегодня" предлагает вам посмотреть на самые ироничные из них!
Обычное утро в ближайшие несколько недель удаленной работы.
Тревел-блогеры пострадали больше всех.
На карантине даже Арнольд Шварценеггер. Развлекается, как может.
Путин отреагировал весьма лаконично. Вот такие дела.
А кто-то еще пытается устраивать вечеринки.
Смотрите видео: лучшие мемы о коронавирусе
Напомним, какие меры приняла Украина и другие страны мира из-за коронавируса. Кроме этого, президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как, по его мнению, лучше всего бороться с коронавирусом.
Все подробности в спецтеме Чем заняться на карантине: проводим время с пользой
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