Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Реакция соцсетей на карантин из-за коронавируса: прикольные шутки, мемы и картинки

Сайт "Сегодня" собрал самые ироничные посты о коронавирусе

Владимир Грисюк
Сегодня, 13:07

С 12-го марта до 3-го апреля по всей Украине объявлен карантин в связи с распространением коронавируса. Кроме этого, власти нашей страны на две недели закрыла границу для иностранных граждан, а с 18-го марта – прекратили все пассажирские перевозки. Подобные меры приняли в ЕС.

В соцсетях активно постят шутки о карантине
В соцсетях активно постят шутки о карантине
Фото: twitter.com/archillect

Врачи советуют людям работать удаленно и не выходить из дома без необходимости. В то же время в социальных сетях каждую минуту появляются тысячи мемов, фотожаб и прикольных картинок о коронавирусе.

Читайте также:
Почему люди покупают столько туалетной бумаги во время пандемии: ответ ученых

Сайт "Сегодня" предлагает вам посмотреть на самые ироничные из них!

Обычное утро в ближайшие несколько недель удаленной работы.

INSTAGRAM

Тревел-блогеры пострадали больше всех.

На карантине даже Арнольд Шварценеггер. Развлекается, как может.

Путин отреагировал весьма лаконично. Вот такие дела.

А кто-то еще пытается устраивать вечеринки.

Смотрите видео: лучшие мемы о коронавирусе

Напомним, какие меры приняла Украина и другие страны мира из-за коронавируса. Кроме этого, президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как, по его мнению, лучше всего бороться с коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Чем заняться на карантине: проводим время с пользой

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Том Хэнкс вылечился от коронавируса: как сейчас чувствует себя актер Зеленский подписал важные законы по борьбе с коронавирусом Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент Коронавирус в Украине: какие города уже закрылись на карантин
видео шутки приколы картинки коронавирус курьезы мемы
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Незабываемо вкусный салат по-королевски
Незабываемо вкусный салат по-королевски
Девушка Леднева выложила фото с отдыха
Девушка Леднева выложила фото с отдыха
Ленивые беляши из батона
Ленивые беляши из батона

Популярные статьи

Сегодня, 12:00Food

Как правильно варить перловку

Сегодня, 10:00Шоу-бизнес

Дважды в одну реку: знаменитости, которые дали любимым второй шанс

Вчера, 18:01Wellness

Медицинские маски: какие виды действительно защищают от вирусов

Вчера, 17:43Психология

Как бороться с паническими атаками: пять эффективных методов

Вчера, 13:07Fun

"Китайцы нам подсказали": Александр Лукашенко рассказал, от чего погибает коронавирус

Вчера, 10:00Шоу-бизнес

Евровидение-2020: названы все участники конкурса

Вчера, 09:30Food

День святого Патрика-2020: рецепт ирландского содового хлеба

Вчера, 09:16Fun

День святого Патрика-2020: история и традиции праздника

16 мартаWellness

Педиатр назвала простой способ не заразиться вирусом

16 мартаFood

День святого Патрика-2020: ТОП-5 рецептов к празднику

16 мартаПсихология

Чем занять ребенка дома на время карантина: пять нескучных занятий

16 мартаFun

Чихающих больных избили в самолете из-за угрозы коронавируса: видео

16 мартаWellness

Симптомы коронавируса у детей: что нужно знать родителям

16 мартаFood

Как правильно варить макароны, чтобы они не слипались

16 мартаFun

По четыре гривни: в Хорватии продают дома и земельные участки

16 мартаШоу-бизнес

У Ольги Куриленко обнаружили коронавирус: заявление актрисы

Новости партнеров

46-летний Данилко впервые женится?
46-летний Данилко впервые женится?
"Как перекосило": 64-летняя Долина шокировала сеть фото
Быстрые чебуреки из лаваша
Быстрые чебуреки из лаваша
Идеи для смены прически от знаменитостей: 5 трендовых стрижек
Идеи для смены прически от знаменитостей: 5 трендовых стрижек
5 любопытных фактов о детях, родившихся зимой
5 любопытных фактов о детях, родившихся зимой
Рецепт бесподобных блинчиков из капусты
Рецепт бесподобных блинчиков из капусты
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Рис с фаршем на сковороде (рецепт)
Рис с фаршем на сковороде (рецепт)