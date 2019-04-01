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Реанимирующий кота российский пожарник "взорвал" сеть: видео

Губернатор Магаданской области уже наградил спасателя

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:50
Пожарные спасли кота
Пожарные спасли кота
Фото: Pixabay

Спасатели в Магадане (Россия) эвакуировали из горящей квартиры женщину, собаку и двух котов. Последние надышались дымом, и их пришлось экстренно реанимировать. Об этом сообщает портал "Весьма", который опубликовал видео с места событий.

На кадрах видно, как один из котов лежит в кислородной маске, а пожарный делает ему массаж, стимулируя дыхание. На заднем плане другой питомец дышит самостоятельно, его пытаются привести в чувство. По информации портала, оба животных выжили.
 

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Позже стало известно, что губернатор Магаданской области Сергей Носов наградил пожарных, которые спасли из огня и откачали двух котов. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

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Уточняется, что на последнем заседании правительства благодарственные письма вручили пяти сотрудникам пожарной части №20 Магадана: Владимиру Семибокову, Леониду Алексееву, Андрею Грицаеву, Андрею Бондаренко и Михаилу Грудинину.

Отдельно отметили пожарного Владислава Годицкого, который принял участие в тушении пожара в свой выходной день. Он проезжал мимо места возгорания, увидел дым и бросился на помощь. Пожарный выбил окно, проник в горящий дом, отыскал там женщину и мужчину и вынес их на улицу.

Напомним, черный кот выжил после пожара и довел хозяина до слез: видео. Кроме этого, мы писали, что пожарные спасли из горящего дома полуживого кота.

Смотрите видео: в Венесуэле арестовали пожарных из-за шутки о президенте

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