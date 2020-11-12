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Торчащего из-под земли живого малыша нашел индийский фермер (фото)

Сегодня, 11:23

Новорожденный лежал в грязи среди камней и корней травы

На ферме в индийской деревне Хатиме (штат Уттаракханд) местный житель нашел заживо похороненного младенца. Новорожденный лежал в грязи среди камней и корней травы. Об этом сообщает издание The Sun.

Лицо, правую руку и ногу младенца, торчащего из-под земли, заметил житель деревни, работающий в поле. Волосы и тело малыша были почти полностью залиты грязью. Мужчине вместе с представителями правоохранительных органов удалось вытащить и спасти его. Люди сразу же запеленали ребенка в ткань, чтобы согреть.

Фото: SWNS
Фото: SWNS
Фото: SWNS

Полиция начала расследование. Ребенок в стабильном состоянии – он сейчас находится в больнице.

Фото: SWNS

К слову, в Индии подобные истории случаются довольно часто. Например, в октябре 2019 года крохотную новорожденную девочку также похоронили заживо. Предположительно, это сделали ее родители, ведь они хотели мальчика.

Смотрите видео: в Индии в закопанном кувшине обнаружили младенца

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Ранее мы также писали, что в Ровно разыскивают 12-летнюю роженицу, оставившую ребенка в больнице. В родильный дом ее доставила скорая прямо с мусорного полигона.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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