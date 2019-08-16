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Ребенок нашел останки гигантского доисторического существа: фото

Родители школьника отправили находку в археологический музей американского города Колумбус

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:55
Школьник в США нашел зуб мамонта
Школьник в США нашел зуб мамонта
Фото: news5cleveland.com

В американском штате Огайо 12-летний школьник по имени Джексон Хепнер случайно обнаружил зуб доисторического животного. Об этом сообщает News 5 Cleveland.

Во время отдыха в округе Холмс он пришел к ручью, где увидел нечто странное. Родители школьника отправили находку в археологический музей города Колумбус. После изучения специалисты сделали вывод, что это огромный зуб возрастом несколько тысяч лет. Они предположили, что находка могла принадлежать шерстистому мамонту или мастодонту. 

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Позже Джексон Хепнер написал сопроводительное письмо, в котором попросил экспертов вернуть зуб как можно скорее, чтобы показать друзьям. Он приложил к посылке нарисованную от руки карту, которая указывала на место, где он наткнулся на зуб.

Школьник в США нашел зуб мамонта
Фото: news5cleveland.com
Школьник в США нашел зуб мамонта
Фото: news5cleveland.com
Школьник в США нашел зуб мамонта
Фото: news5cleveland.com
Школьник в США нашел зуб мамонта
Фото: news5cleveland.com
Школьник в США нашел зуб мамонта
Фото: news5cleveland.com
Школьник в США нашел зуб мамонта
Фото: news5cleveland.com
Школьник в США нашел зуб мамонта
Фото: news5cleveland.com
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Напомним, странное существо выловил фермер из США: первые фото мутанта. Кроме того, на фото попало прозрачное морское существо.

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