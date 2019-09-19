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Ребенок нашел в реке таинственный клад с золотом и серебром

Мальчик из шотландской деревни обнаружил несколько золотых и серебряных цепочек, а также драгоценные часы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:26
Кэмпбелл Бут нашел клад Фото: Daily Record WS
Кэмпбелл Бут нашел клад
Фото: Daily Record WS

7-летний Кэмпбелл Бут из шотландской деревни Бонкл, Северный Ланаркшир, гулял с отцом Грэмом и собакой вдоль реки Калдер и случайно обнаружил тайник с драгоценностями. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

Мальчик утверждает, что во время прогулки заметил на поверхности воды желтый предмет. Он подумал, что это шоколадная монетка, и достал ее из водоема. "Я посмотрел внимательнее и понял, что это больше похоже на медаль, – вспоминает Бут. – Там же мы нашли 15 или 16 часов и несколько золотых и серебряных цепочек".

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О стоимости находки пока никакой информации нет. Шотландцы передали драгоценности в полицию. На данный момент правоохранители устанавливают, не связаны ли украшения с совершенными ранее преступлениями. "Хотим похвалить парня за достойный поступок", – подчеркнул инспектор полиции Мартин Спайерс. 

Напомним, ранее мы писали, как бердянская зоозащитница Валентина Мамай нашла старинный клад, копая ямку, чтобы похоронить погибшего под колесами автомобиля кота. Кроме этого, мы сообщали о строителе из румынского села Бикиджи, который нашел 95 тысяч евро в старом шкафу. Через несколько дней после покупки мужчина заметил внутри металлическую коробку, набитую купюрами достоинством 500 евро.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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