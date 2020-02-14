Ребенок тонул четыре минуты на глазах у отдыхающих взрослых: видео

Никто из окружающих этого не замечал

Ребенок четыре минуты пролежал на дне бассейна Фото: Depositphotos

В американском отеле Holiday Inn Express, который находится в городе Ливония (штат Мичиган, США) посетители бассейна приняли тонувшего двухлетнего мальчика за играющего в воде. Видео, записанное камерой наблюдения, опубликовал в Facebook местный департамент полиции.

На ролике показано, как ребенок сначала бултыхается, пытаясь держать голову над водой, а потом постепенно уходит на дно и лежит там около четырех минут. Никто из окружающих этого не замечает. Попавшего в беду малыша увидела девятилетняя девочка, которая сказала об этом своей матери.

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Спасти мальчика помогли две медсестры (в отеле в это время проходила конференция медицинских работников – Ред.), которые услышали крик женщины и поспешили на помощь. По словам сотрудников полиции, они выполнили процедуру реанимации ребенка и смогли его оживить.

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