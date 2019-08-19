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Редкая болезнь лишила женщину удовольствия от любовных утех

В 2018 году американка обратилась за помощью к физиотерапевту

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:56
Женщина осталась без секса из-за редкого заболевания
Женщина осталась без секса из-за редкого заболевания
Фото: Depositphotos

25-летняя Мэри Стауд из американского штата Техас вышла замуж за 26-летнего возлюбленного в 2014 году, и после первой брачной ночи женщина поняла, что она не может заниматься сексом с проникновением. Об этом сообщает издание Daily Mail.

У женщины диагностировали вагинизм – патологическое состояние, при котором непроизвольное сокращение лобково-копчиковой мышцы делает невозможным любое вагинальное проникновение. Долгие годы женщина стеснялась своей болезни. "Мне казалось, что я неполноценная женщина и бесполезная жена. У меня развилась куча комплексов на тему секса, – призналась Стауд. – Я впала в депрессию и пристрастилась к еде и алкоголю". По ее словам, после того как она узнала о вагинизме, у нее появилась неприязнь к собственному телу.

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"Я больше не хотела за собой ухаживать. Я курила, пила, переедала", – добавила она. Позже американка начала изучать способы лечения вагинизма в интернете и купила специальный аппарат, который помогал ей расслаблять мышцы таза. В 2018 году американка обратилась за помощью к физиотерапевту.

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Специалист научил Стауд контролировать мышцы тазового дна. Пациентка, помимо прочего, прошла курс иглоукалывания, который оказался наиболее болезненной и самой действенной формой терапии. Программа лечения помогла, и вскоре женщина смогла заниматься сексом с супругом.

Ранее "Сегодня" писала, как загадочная болезнь превратила девушку в инопланетянку. Кроме этого, мы рассказывали, как у 28-летней Рут Хаслам из британского города Лидс диагностировали редкое заболевание – синдром запертого человека.

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