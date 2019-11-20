Редкая болезнь превратила мужчину в монстра: фото
Синдром появляется у людей в возрасте от 20 до 40 лет
Медики офтальмологической клиники диагностировали у 44-летнего пациента из американского штата Техас синдром дисперсии пигмента с дефектами трансиллюминации радужки. Это редкое генетическое заболевание, при котором глаз, по словам врачей, становится красным. Об этом сообщает The New England Journal of Medicine.
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Мужчина пришел в клинику, чтобы встать на учет после переезда. Врачи обследовали его и выявили синдром дисперсии пигмента с дефектами трансиллюминации радужки. По словам ученых, причина этого заболевание – отделение и перемещение окрашивающей радужки пигмента на другие части глаза. Клетки пигмента могут закрывать дренаж и приводить к проблемам с внутриглазным давлением, вплоть до глаукомы.
Доктора сделали американцу лазерную операцию, чтобы ослабить дренаж его глаз и снизить давление.
Синдром дисперсии пигмента считается относительно редким. Болезнь обычно появляется у людей в возрасте от 20 до 40 лет и одинаково влияет как на мужчин, так и на женщин, однако чаще всего встречается у людей с близорукостью.
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