Редкая болезнь превратила мужчину в монстра: фото

Синдром появляется у людей в возрасте от 20 до 40 лет

Редкая болезнь сменила мужчине цвет глаза Фото: Pixabay

Медики офтальмологической клиники диагностировали у 44-летнего пациента из американского штата Техас синдром дисперсии пигмента с дефектами трансиллюминации радужки. Это редкое генетическое заболевание, при котором глаз, по словам врачей, становится красным. Об этом сообщает The New England Journal of Medicine.

Редкая болезнь изменила цвет глаза мужчины Фото: nejm.org

Мужчина пришел в клинику, чтобы встать на учет после переезда. Врачи обследовали его и выявили синдром дисперсии пигмента с дефектами трансиллюминации радужки. По словам ученых, причина этого заболевание – отделение и перемещение окрашивающей радужки пигмента на другие части глаза. Клетки пигмента могут закрывать дренаж и приводить к проблемам с внутриглазным давлением, вплоть до глаукомы.

Доктора сделали американцу лазерную операцию, чтобы ослабить дренаж его глаз и снизить давление.

Синдром дисперсии пигмента считается относительно редким. Болезнь обычно появляется у людей в возрасте от 20 до 40 лет и одинаково влияет как на мужчин, так и на женщин, однако чаще всего встречается у людей с близорукостью.

