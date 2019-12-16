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Редкая оптическая иллюзия в небе удивила очевидцев: видео

Феномен называется паргелий – разновидность солнечного гало

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:53
Видео: Gone Viral

"Три солнца" в небе испугали жителей китайского города Хоргос в провинции Синьцзян. По словам экспертов, эта редкая оптическая иллюзия называется паргелий – разновидность солнечного гало. Феномен происходит, когда лучи солнца проходят через взвесь плоских шестиугольных кристаллов льда в небе, пишет Daily Mail.

Смотрите видео: в США засняли "бога, идущего по облакам"

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Паргелий появляется, когда в воздухе есть взвесь кристаллов льда или в небе есть перистые облака, утверждает инженер-метеоролог Бянь Юнь. Чаще всего атмосферное явление наблюдают в январе, апреле, августе или октябре, когда солнце расположено низко над землей.

Местные жители были шокированы увиденным и выкладывали снимки и ролики в социальные сети с многочисленными комментариями.

Напомним, над морем в Новом Орлеане повисло огромное облако в форме трубы. Кроме этого, "Сегодня" писали, как жители южной Швеции оказались свидетелями редкого атмосферного явления – валового облака, или так называемого грозового воротника.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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