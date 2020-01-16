Редких дельфинов-альбиносов сняли на видео

Животные появились у рыбацкой лодки

Рыбаки сняли редких дельфинов-альбиносов Фото: Pixabay

В Таиланде рыбакам посчастливилось снять редчайших дельфинов-альбиносов. Редкие животные появились у рыбацкой лодки в то время, как они затягивали сети. Видимо, их привлек запах рыбы, пишет AsiaOne.

Рыбаки заметили необычных особей в воскресенье, 12 января. Они решили, что дельфинов привлек запах пойманной ими рыбы. Тогда один из рыболовов взял сотовый телефон и запечатлел белых дельфинов на камеру. На кадрах видно, как они плавают и играют друг с другом прямо возле рыбацкой лодки.

Дельфины-альбиносы имеют белый окрас из-за врожденного отсутствия пигмента меланина. Подобные особи крайне редко встречаются в естественной среде обитания.

О том, как ученые сняли на видео расправу двух косаток над дельфином, смотрите на видео ниже:

Напомним, у берегов ОАЭ обнаружена крупнейшая в мире популяция индийского горбатого дельфина. Кроме этого, мы писали, как дельфины помогли рыбакам ловить рыбу.

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