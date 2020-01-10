Рекламный ролик запретили из-за не попавших в кадр женщин: видео

Видео показывали осенью 2019 года на британском телевидении

Рекламу компьютеров запретили из-за отсутствия женщин в кадре Фото: Depositphotos

Управление по стандартам рекламы Великобритании приняло решение запретить распространение рекламы компьютеров из-за нарушений гендерной политики. Сотрудникам компании PC Specialist приписали провести образовательные тренинги. Об этом сообщает издание Independent.

Ролик показывали осенью 2019 года на британском телевидении. Он изображал мужчин, пишущих музыку, программирующих и играющих в видеоигры. Женщины в кадре полностью отсутствовали. Именно этот факт заинтересовал Управление по стандартам рекламы.

Смотрите видео: реклама, которая может довести до инфаркта

Несколько телезрителей, увидевших рекламу, пожаловались, что она поддерживает "вредные гендерные стереотипы, изображая мужчин в ролях, которые являются стереотипными", и подразумевает, что только мужчины интересуются технологиями и компьютерами.

Представитель компании в свою очередь заявил, что ролик нацелен на демонстрацию возможностей компьютера и не навязывает стереотипы. Однако ролик все же был запрещен к распространению.

Ранее "Сегодня" писали о том, что в официальном Instagram-аккаунте французского косметического бренда Nars появилось короткое рекламное видео, которое вызвало споры у пользователей сети. Кроме этого, мы рассказывали, как министра высмеяли за рекламу с девушкой в нижнем белье.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.