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Рекламу помады высмеяли из-за сексуального подтекста: видео

Курьезный ролик появился на странице в Instagram компании Nars

Владимир Грисюк
Сегодня, 08:46
В рекламе помады нашли сексуальный подтекст Фото: instagram.com/narsissist
В рекламе помады нашли сексуальный подтекст
Фото: instagram.com/narsissist

В официальном Instagram-аккаунте французского косметического бренда Nars появилась короткое рекламное видео, которое вызвало споры у пользователей сети. "Когда нюдовые помады помогают тебе быть возбужденным всю ночь", – подписали ролик администраторы аккаунта.
 

INSTAGRAM (@narsissist)

На опубликованных кадрах показано, как нюдовая помада новой линейки After Hours отливается с эффектом обратной съемки. Косметическое средство из линейки After Hours уже доступно в США в 12 оттенках, сообщает The Independent.

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Подписчики страницы компании в Twitter посчитали, что Nars "переборщили с сексуальностью" в этой рекламе. "А разве помада теперь используется для других частей тела?" – удивился один из юзеров. "У них целая линейка продуктов под названием Orgasm, так что для Nars это нормально", – прокомментировал второй. "Никто никогда не захочет это купить. Мерзость", – высказался третий. 

Также ранее Сегодня.Lifestyle рассказывали, как правильно подобрать цвет губной помады на лето 2019 и какие модные оттенки сейчас актуальны. Кроме этого, мы рассказывали, как министра высмеяли за рекламу с девушкой в нижнем белье.

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Источник: Сегодня
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