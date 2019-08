Рекламу помады высмеяли из-за сексуального подтекста: видео

Курьезный ролик появился на странице в Instagram компании Nars

В рекламе помады нашли сексуальный подтекст Фото: instagram.com/narsissist

В официальном Instagram-аккаунте французского косметического бренда Nars появилась короткое рекламное видео, которое вызвало споры у пользователей сети. "Когда нюдовые помады помогают тебе быть возбужденным всю ночь", – подписали ролик администраторы аккаунта.



11 Авг 2019 в 4:08 PDT INSTAGRAM (@narsissist)

На опубликованных кадрах показано, как нюдовая помада новой линейки After Hours отливается с эффектом обратной съемки. Косметическое средство из линейки After Hours уже доступно в США в 12 оттенках, сообщает The Independent.

Подписчики страницы компании в Twitter посчитали, что Nars "переборщили с сексуальностью" в этой рекламе. "А разве помада теперь используется для других частей тела?" – удивился один из юзеров. "У них целая линейка продуктов под названием Orgasm, так что для Nars это нормально", – прокомментировал второй. "Никто никогда не захочет это купить. Мерзость", – высказался третий.

