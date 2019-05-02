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Ревнивый муж застрял в тоннеле, вырытом для слежки за экс-супругой

50-летний мужчина по имени Гомес около 24 часов не мог выбраться наружу и просил о помощи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:56
Ревнивый мужчина вырыл тоннель для слежки за экс-супругой и застрял в нем Фото: mexiconewsdaily
Ревнивый мужчина вырыл тоннель для слежки за экс-супругой и застрял в нем
Фото: mexiconewsdaily

Мексиканский новостной портал Mexico News Daily сообщил о курьезном инциденте, который произошел в городке Пуэрто-Пеньяско (штат Сонора). Как пишут журналисты, 25 апреля 58-летняя местная жительница Гризельда Сантильян пожаловалась полицейским, что слышит под домом подозрительные звуки. Сначала женщина подумала, что там бегают коты. Однако, когда шум усилился, она решила провести собственное расследование.

Возле дома Гризельда Сантильян обнаружила вырытый тоннель, несколько ножей и бутылки с водой. Внутри тоннеля оказался ее бывший муж – 50-летний Гомес, который около 24 часов не мог выбраться наружу и просил о помощи.

Прибывшие на место спасатели в течение 45 минут извлекали мужчину из тоннеля. Гомес страдал от обезвоживания, его госпитализировали.

После выписки мужчину взяли под стражу за нарушение судебного решения, запрещавшего ему приближаться к супруге. Сантильян отметила, что развелась с мужем из-за его чрезмерной ревности.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как забывчивый муж из-за фастфуда потерял жену. Также мы писали о женщине, которая выставила "подержанного" мужа на продажу.

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