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Родился необычный котенок с двумя головами: фото и видео

Это очень редкая мутация, отметил ветеринар

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:57

В одной из деревень таиландской провинции Ратбури в доме 52-летней местной жительницы Чабапраи Нилпет родился необычный котенок с двумя головами.

Женщина рассказывает, что вечером 9 декабря она вернулась с работы домой и увидела, что у ее персидской кошки по кличке Сноу начались роды. Она произвела на свет одного котенка, но не смогла самостоятельно родить остальных.

Редкий двуликий котенок появился на свет в Таиланде
Редкий двуликий котенок появился на свет в Таиланде
Фото: ViralPress

Нилпет отправилась с питомцем в ветеринарную клинику, где животному сделали кесарево сечение. Врачи извлекли двух котят, у одного из которых оказалось две морды. У новорожденного были проблемы с дыханием, однако ветеринар провел ему стимуляцию легких, после чего котенок окреп и смог нормально дышать. Ветеринар отметил, что это очень редкая мутация.

Смотрите видео о курьезных инцидентах, которые случаются с котами:

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Хозяйка Сноу, которая разводит кошек уже более десяти лет, кормит необычного котенка из шприца, поскольку у него не получается сосать молоко у матери. "Я назвала его левую мордочку "золото", а правую – "серебро". Буду очень тщательно заботиться о нем, чтобы он прожил максимально долго", – призналась Нилпет.

"Это четвертый помет моей любимой Сноу. Но это первый случай, когда она родила двуглавого котенка, – рассказывает женщина в интервью Bangkok Post. – Я воспринимаю его как талисман".

Напомним, ранее в сети показали фото необычного кота с четырьмя ушами и одним глазом. Кроме того, мы рассказывали, как персидский кот 26-летней американской медсестры из Техаса Мишель Алексис прославился в сети благодаря необычной внешности.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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