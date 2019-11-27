Родители случайно выбрали самый лучший подарок на Рождество

Подробности забавной истории появились на платформе Reddit

Родители придумали, что подарить детям на Рождество Фото: Kira auf der Heide / Unsplash

Родители, имена которых не разглашаются, нашли "лучший подарок на Рождество" для своих детей. Несколько месяцев назад в качестве наказания за плохое поведение они забрали у чад старые iPad mini, чтобы затем вернуть гаджеты к празднику. Подробности истории появились на платформе Reddit.

Автор под ником Ninja Megan отмечает, что iPad в присутствии детей, которым шесть и семь лет от роду, почистили, а затем обратно запаковали в оригинальные коробки с аксессуарами и якобы готовились в скором времени продать. Таким образом родители наказали непослушных ребят, которые "постоянно боролись друг с другом" и "вели себя, как сумасшедшие".

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Пост Ninja Megan прокомментировало больше трех тысяч пользователей ресурса.

"Думаю, что это фантастическая идея! Лучший подарок на Рождество" – отметил один из юзеров. "Скорее всего, они собираются не "возвращает их", а преподнести как новые. Это нечестно", – написал второй. "А зачем вы покупали для таких маленьких детей Ipad? Я живу в Европе и считаю, что им еще рано пользоваться техникой", – прокомментировал третий.

Напомним, ранее американец Рэнди Хайсс сделал рождественское чудо для абсолютно незнакомой мексиканской девочки – мужчина нашел список подарков, которые она мечтала получить, и купил их. Мы также писали о студентке из Таиланда, которая сделала весьма оригинальный подарок своему молодому человеку – букет, сделанный из денег.

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