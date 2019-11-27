Родители случайно выбрали самый лучший подарок на Рождество
Подробности забавной истории появились на платформе Reddit
Родители, имена которых не разглашаются, нашли "лучший подарок на Рождество" для своих детей. Несколько месяцев назад в качестве наказания за плохое поведение они забрали у чад старые iPad mini, чтобы затем вернуть гаджеты к празднику. Подробности истории появились на платформе Reddit.
Автор под ником Ninja Megan отмечает, что iPad в присутствии детей, которым шесть и семь лет от роду, почистили, а затем обратно запаковали в оригинальные коробки с аксессуарами и якобы готовились в скором времени продать. Таким образом родители наказали непослушных ребят, которые "постоянно боролись друг с другом" и "вели себя, как сумасшедшие".
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Пост Ninja Megan прокомментировало больше трех тысяч пользователей ресурса.
"Думаю, что это фантастическая идея! Лучший подарок на Рождество" – отметил один из юзеров. "Скорее всего, они собираются не "возвращает их", а преподнести как новые. Это нечестно", – написал второй. "А зачем вы покупали для таких маленьких детей Ipad? Я живу в Европе и считаю, что им еще рано пользоваться техникой", – прокомментировал третий.
Напомним, ранее американец Рэнди Хайсс сделал рождественское чудо для абсолютно незнакомой мексиканской девочки – мужчина нашел список подарков, которые она мечтала получить, и купил их. Мы также писали о студентке из Таиланда, которая сделала весьма оригинальный подарок своему молодому человеку – букет, сделанный из денег.
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