Родительская суббота 14 марта: что нельзя делать и как провести этот день
Сайт "Сегодня" пишет о главных правилах и запретах родительской субботы 14 марта
Родительскую субботу второй седмицы святой Четыредесятницы православные христиане отмечают 14 марта. Святой Четыредесятницей называют дни Великого поста, который продолжается ровно семь недель (седмиц). Родительских суббот во время Великого поста 2020 года будет три: 14, 21 и 28 марта.
Сайт "Сегодня" пишет, как правильно провести родительскую субботу 14 марта, что можно, а что нельзя делать в этот день.
Родительские субботы (а их в церковном календаре несколько) – это дни, когда в православных храмах совершается поминовение умерших христиан. Кроме того, по традиции, верующие посещают могилы на кладбищах.
Накануне родительской субботы, то есть вечером в пятницу, в православных храмах отправляется великая панихида, которую также называют греческим словом "парастас". В субботу утром служат заупокойную Божественную литургию, после нее – общую панихиду.
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14 марта верующим необходимо посетить службу в храме и обязательно отстоять ее полностью. В церковь следует принести постные продукты и вещи, чтобы церковнослужители могли раздать их нуждающимся.
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После посещения храма нужно пойти на кладбище и помянуть почивших близких там. Возле могил родных нужно навести порядок.
- Под запретом шумные развлечения.
- Нельзя уходить до окончания службы из храма.
- Большим грехом считается поминать почивших спиртными напитками.
- Церковь в родительскую субботу рекомендует воздержаться от излишней скорби.
- Нельзя ругаться, конфликтовать, скандалить и повышать голос.
- Запрещается писать поминальные записки с именами некрещеных в православной церкви или самоубийц.
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