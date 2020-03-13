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Родительская суббота 14 марта: что нельзя делать и как провести этот день

Сайт "Сегодня" пишет о главных правилах и запретах родительской субботы 14 марта

Владимир Грисюк
Сегодня, 15:27

Родительскую субботу второй седмицы святой Четыредесятницы православные христиане отмечают 14 марта. Святой Четыредесятницей называют дни Великого поста, который продолжается ровно семь недель (седмиц). Родительских суббот во время Великого поста 2020 года будет три: 14, 21 и 28 марта.

Сайт "Сегодня" пишет, как правильно провести родительскую субботу 14 марта, что можно, а что нельзя делать в этот день.

14 марта православные христиане отмечают родительскую субботу
14 марта православные христиане отмечают родительскую субботу
Фото: Depositphotos

Родительские субботы (а их в церковном календаре несколько) – это дни, когда в православных храмах совершается поминовение умерших христиан. Кроме того, по традиции, верующие посещают могилы на кладбищах.

Родительская суббота 2020: что нужно сделать 14 марта

Накануне родительской субботы, то есть вечером в пятницу, в православных храмах отправляется великая панихида, которую также называют греческим словом "парастас". В субботу утром служат заупокойную Божественную литургию, после нее – общую панихиду.

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14 марта верующим необходимо посетить службу в храме и обязательно отстоять ее полностью. В церковь следует принести постные продукты и вещи, чтобы церковнослужители могли раздать их нуждающимся.

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После посещения храма нужно пойти на кладбище и помянуть почивших близких там. Возле могил родных нужно навести порядок.

14 марта нужно пойти на кладбище и помянуть почивших близких
14 марта нужно пойти на кладбище и помянуть почивших близких
Фото: Depositphotos

Родительская суббота 14 марта: что нельзя делать

  • Под запретом шумные развлечения.
  • Нельзя уходить до окончания службы из храма.
  • Большим грехом считается поминать почивших спиртными напитками.

Родительскую субботу нужно провести в молитве
Родительскую субботу нужно провести в молитве
Фото: Depositphotos

  • Церковь в родительскую субботу рекомендует воздержаться от излишней скорби.
  • Нельзя ругаться, конфликтовать, скандалить и повышать голос.
  • Запрещается писать поминальные записки с именами некрещеных в православной церкви или самоубийц.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине. Кроме этого, "Сегодня" писали о церковных праздниках и постах в марте 2020 по дням.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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Источник: Сегодня
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