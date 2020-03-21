Родительская суббота 21 марта: что ни в коем случае нельзя делать
Сайт "Сегодня" пишет, как правильно провести родительскую субботу 21 марта
В период Великого поста в православном церковном календаре есть специальные дни поминовения усопших, и в марте 2020 года таких три. Это субботы 14-го, 21-го и 28-го марта. В такие дни и накануне вечером в храмах обычно много верующих, пришедших помолиться за своих умерших близких.
Сайт "Сегодня" пишет, как правильно провести родительскую субботу 21 марта, что можно, а что нельзя делать в этот день.
Родительские субботы (а их в церковном календаре несколько) – это дни, когда в православных храмах совершается поминовение умерших христиан. Кроме того, по традиции, верующие посещают могилы на кладбищах.
Читайте также:Великий пост 2020: дата и правила питания
21 марта необходимо посетить службу в храме и обязательно отстоять ее полностью. В церковь следует принести постные продукты и вещи, чтобы церковнослужители могли раздать их нуждающимся. После этого нужно пойти на кладбище и помянуть почивших близких. Возле могил родных нужно навести порядок.
- Нельзя ругаться, конфликтовать, скандалить и повышать голос.
- Церковь в родительскую субботу рекомендует воздержаться от излишней скорби.
- Под запретом шумные развлечения.
- Нельзя уходить до окончания службы из храма.
- Большим грехом считается поминать почивших спиртными напитками.
- Запрещается писать поминальные записки с именами некрещеных в православной церкви или самоубийц.
Смотрите видео: как пост влияет на здоровье
Читайте также:Когда Троица 2020 в Украине: дата праздника
Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине. Кроме этого, "Сегодня" писали о церковных праздниках и постах в марте 2020 по дням.
Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное