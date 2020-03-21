Родительская суббота 21 марта: что ни в коем случае нельзя делать

Сайт "Сегодня" пишет, как правильно провести родительскую субботу 21 марта

В период Великого поста в православном церковном календаре есть специальные дни поминовения усопших, и в марте 2020 года таких три. Это субботы 14-го, 21-го и 28-го марта. В такие дни и накануне вечером в храмах обычно много верующих, пришедших помолиться за своих умерших близких.

Сайт "Сегодня" пишет, как правильно провести родительскую субботу 21 марта, что можно, а что нельзя делать в этот день.

21 марта – суббота третьей седмицы Великого поста Фото: Pixabay

Родительские субботы (а их в церковном календаре несколько) – это дни, когда в православных храмах совершается поминовение умерших христиан. Кроме того, по традиции, верующие посещают могилы на кладбищах.

21 марта необходимо посетить службу в храме и обязательно отстоять ее полностью. В церковь следует принести постные продукты и вещи, чтобы церковнослужители могли раздать их нуждающимся. После этого нужно пойти на кладбище и помянуть почивших близких. Возле могил родных нужно навести порядок.

21 марта нужно пойти на кладбище и помянуть почивших близких Фото: Depositphotos

Родительская суббота 21 марта: что нельзя делать

Нельзя ругаться, конфликтовать, скандалить и повышать голос.

Церковь в родительскую субботу рекомендует воздержаться от излишней скорби.

Под запретом шумные развлечения.

Родительскую субботу нужно провести в молитве Фото: Depositphotos

Нельзя уходить до окончания службы из храма.

Большим грехом считается поминать почивших спиртными напитками.

Запрещается писать поминальные записки с именами некрещеных в православной церкви или самоубийц.

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