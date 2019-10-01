Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Россияне испугались медведя и залезли на скалу "Чертов палец": их доставали егеря

Согласно данным, туристы пытались убежать от медведя и попали в ловушку

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:04
В РФ медведь загнал туристов на скалу
В РФ медведь загнал туристов на скалу
Фото: Pixabay

В понедельник, 30 сентября, учреждение "Спасатель" сообщило о курьезном инциденте, произошедшим в российском заповеднике "Столбы" на территории Красноярского края (РФ). Согласно данным, три туриста убежали от медведя на скалу под названием "Чертов палец" и вызвали спасателей, когда осознали, что не могут слезть вниз.

На место оперативно прибыли егеря и спасатели. Они отпугнули медведя с помощью сигнальных ракет, после чего помогли туристам спуститься и проводили их до выхода из заповедника. Эксперты предположили, что животное было молодым и неопытным и наблюдало за людьми из любопытства, а не из-за того, что хотело на них напасть.

Смотрите видео: в США медведь украл еду у собак и сбежал в лес

Государственный заповедник "Столбы" расположен в Красноярском крае на северо-западных отрогах Восточных Саян. Его главной достопримечательностью считаются скалы. На территории заповедника живут птицы, занесенные в Красную книгу России – беркут, балабан, сапсан и другие.

Напомним, ранее полиция калифорнийского города Ла-Верн опубликовала ролик с медвежонком, который застрял в пластиковом кувшине. Местные жители заметили животное и вызвали сотрудников правоохранительных органов и службу охраны природы. Кроме этого, мы писали, как в Турции медведи "устроились на работу" и стали дегустаторами меда.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Россиян атакуют медведи: более 60 опасных животных застрелили на Камчатке В России за медведя завели уголовное дело В Японии застрелили медведя на улице города
Россия видео курьез туристы медведь
Реклама

Новости партнеров

Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
В о. Колысай нашли не свойственное для данного водоема животное
В о. Колысай нашли не свойственное для данного водоема животное
Как стать женщиной, о которой мечтают мужчины
Как стать женщиной, о которой мечтают мужчины
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)

Популярные статьи

Сегодня, 08:48Шоу-бизнес

"Моя прекрасная няня": как сейчас выглядят главные герои сериала

Сегодня, 07:39Fun

1 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:53Fun

На фото впервые показали "корабль-призрак" из прошлого века

Вчера, 20:02Шоу-бизнес

Ирина Билык показала, как выглядит ее мама

Вчера, 12:34Fun

30 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 10:42Шоу-бизнес

Кто покинул "Танці з зірками 2019" в шестом выпуске

Вчера, 10:01Шоу-бизнес

Сергей Лазарев впервые показал дочь от суррогатной матери: фото

Вчера, 08:07Events

Вера, Надежда, Любовь и София: лучшие поздравления и открытки с днем ангела

Вчера, 05:53Fun

Невеста бросила жениха и вышла замуж за свадебного музыканта

29 сентябряШоу-бизнес

Аноним передумала продавать фото больной Анастасии Заворотнюк – СМИ

29 сентябряТехно

Электромобили Tesla получили самое большое в истории улучшение

29 сентябряFun

29 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

29 сентябряПсихология

Гороскоп на неделю 29 сентября – 5 октября для всех знаков зодиака

28 сентябряШоу-бизнес

Леся Никитюк показала родинку на интимном месте: смелое фото

28 сентябряШоу-бизнес

"Я – актриса": звезда "Крепостной" рассказала о романе с партнером по "Танці з зірками"

28 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Волочкова опубликовала видео с Заворотнюк и отключила комментарии

Новости партнеров

Свадьба Ксении Собчак: в ЗАГС - в платье от уроженки Пинска
Свадьба Ксении Собчак: в ЗАГС - в платье от уроженки Пинска
Чай с имбирем для похудения и иммунитета: как приготовить
Чай с имбирем для похудения и иммунитета: как приготовить
Кухня, открытая в гостиную: преимущества и недостатки
Кухня, открытая в гостиную: преимущества и недостатки
Экзотическая подруга португальского новичка Александрии
Экзотическая подруга португальского новичка Александрии
Дизайн коридора: 5 простых уловок. Фото
Дизайн коридора: 5 простых уловок. Фото
Почему ты не худеешь: признаки нарушения метаболизма
Почему ты не худеешь: признаки нарушения метаболизма
Как привлечь благополучие в дом: 7 шагов
Как привлечь благополучие в дом: 7 шагов
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Цикорий: польза и вред растворимого напитка