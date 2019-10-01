Россияне испугались медведя и залезли на скалу "Чертов палец": их доставали егеря

Согласно данным, туристы пытались убежать от медведя и попали в ловушку

В РФ медведь загнал туристов на скалу Фото: Pixabay

В понедельник, 30 сентября, учреждение "Спасатель" сообщило о курьезном инциденте, произошедшим в российском заповеднике "Столбы" на территории Красноярского края (РФ). Согласно данным, три туриста убежали от медведя на скалу под названием "Чертов палец" и вызвали спасателей, когда осознали, что не могут слезть вниз.

На место оперативно прибыли егеря и спасатели. Они отпугнули медведя с помощью сигнальных ракет, после чего помогли туристам спуститься и проводили их до выхода из заповедника. Эксперты предположили, что животное было молодым и неопытным и наблюдало за людьми из любопытства, а не из-за того, что хотело на них напасть.

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Государственный заповедник "Столбы" расположен в Красноярском крае на северо-западных отрогах Восточных Саян. Его главной достопримечательностью считаются скалы. На территории заповедника живут птицы, занесенные в Красную книгу России – беркут, балабан, сапсан и другие.

Напомним, ранее полиция калифорнийского города Ла-Верн опубликовала ролик с медвежонком, который застрял в пластиковом кувшине. Местные жители заметили животное и вызвали сотрудников правоохранительных органов и службу охраны природы. Кроме этого, мы писали, как в Турции медведи "устроились на работу" и стали дегустаторами меда.

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