Россияне увидели странный объект в небе с яркостью полной Луны: первое видео

Сегодня, 10:35

Явление прокомментировал инженер учебной обсерватории

Болид упал в России. Фото: pixabay
Болид упал в России. Фото: pixabay

Интересный ролик с особо ярким болидом, которого пользователи сети называют "странным космическим объектом", попал на запись видеорегистратора в машине екатеринбуржца (Урал, Россия). Ролик опубликован на YouTube-канале портала E1.RU.


"Видна синяя вспышка, это говорит о высокой температуре, видимо, этот метеороид летел с высокой скоростью. Дробление тоже видно", – прокомментировал ролик инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев.

По его словам, в данном случае яркость вспышки сравнима с полной Луной, поэтому метеороид можно назвать суперболидом.

"Такое явление в одной местности наблюдается раз в год, оно достаточно редкое", – добавил специалист.

Напомним, над западными провинциями Канады ночью пролетел метеор, который напугал местное население. Сотни людей позвонили в полицию, сообщая "о сияющем объекте в небе" и "корабле пришельцев".

Кроме этого, специалисты NASA представили симуляцию вхождения в атмосферу Земли знаменитого метеорита "Челябинск" в 2013 году. С помощью суперкомпьютера "Плеяды" (Pleiades) и специализированного программного обеспечения им удалось смоделировать аэродинамические процессы, происходящие при размягчении метеоритного вещества из-за высоких температур.
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Lenta.ru

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