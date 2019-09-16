Россиянин обнаружил в чулане тайник с невероятным кладом: фото

Среди находок оказались краткосрочные облигации на крупную сумму

Дамир Илялов нашел клад в доме прадеда Фото: region.by

Житель города Троицка Челябинской области ремонтировал дом прадеда и обнаружил старинный клад

Дамир Илялов из российского города Троицка, что в Челябинской области, во время капитального ремонта в доме прадеда обнаружил старинный тайник с кладом. Об этом сообщает газета "Регион".

Дамир Илялов нашел клад в доме прадеда Фото: region.by Дамир Илялов нашел клад в доме прадеда Фото: region.by Дамир Илялов нашел клад в доме прадеда Фото: region.by Дамир Илялов нашел клад в доме прадеда Фото: region.by Дамир Илялов нашел клад в доме прадеда Фото: region.by 1/5

Мужчина утверждает, что нашел "заначку" под лестницей. "Вскрыли пол в "чулане", под одной доской – шкурки в газете, под другой – деньги и вот такие антикварные вещицы", – рассказал журналистам Илялов. Среди находок оказались: краткосрочные облигации на крупную для тех лет сумму, хорошо сохранившиеся куски меха, медные монеты, кожаный кошелек с дореволюционными купюрами. Кроме того, там лежали опасная бритва, кухонный нож и миниатюрный медицинский шприц.

Смотрите видео: в Италии нашли уникальный клад времен Римской империи

Клад принадлежал прадеду россиянина по фамилии Шакиржан, которого арестовали в 20-х годах прошлого века. "Домой он так и не вернулся, расстреляли, скорее всего, – рассуждает правнук. – Деньги он спрятал в надежное место. Сумма по тем временам была внушительная".

Мужчина планирует передать часть вещей в местную мечеть, а остальное сохранить в семье.

Напомним, ранее мы писали, как бердянская зоозащитница Валентина Мамай нашла старинный клад, копая ямку, чтобы похоронить погибшего под колесами автомобиля кота. Кроме этого, мы сообщали о строителе из румынского села Бикиджи, который нашел 95 тысяч евро в старом шкафу. Через несколько дней после покупки мужчина заметил внутри металлическую коробку, набитую купюрами достоинством 500 евро.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.