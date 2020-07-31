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Россиянин отказался от алкоголя и показал, как изменилась его внешность: фото

Сегодня, 05:55

Митя Галкин начал заниматься спортом и похудел на 11 килограммов

Житель Санкт-Петербурга Митя Галкин, зарегистрированный в Twitter под ником "Найс Ту Митя", поделился впечатляющими результатами, как изменилась его внешность спустя год после отказа от алкоголя. Россиянин начал заниматься спортом и похудел на 11 килограммов.

"Мне очень нравится, что я меняюсь. Внешне и внутренне. Разница в год. 313 дней без алкоголя", – написал парень на своей странице в Twitter.

В 2019 году Митя признался, что у него серьезные проблемы с алкоголем. При этом выпивать он начал еще в школе, а первый раз напился до беспамятства в 11 лет.

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"В Новый год мы с друзьями распили бутылку водки. 1 января медсестры нашли меня в ливневой канаве. Хорошо, что было тепло и сухо", – рассказал парень.

Пост Мити Галкина набрал более трех тысяч лайков и много восторженных комментариев. Сам парень скромно поблагодарил всех и сообщил, что не собирается останавливаться на достигнутом.

Смотрите видео: кто из известных людей поборол алкоголизм

Ранее "Сегодня" писали о 25-летнем Гетине Томасе из британского города Блэквуд, который отказался от употребления алкоголя и сбросил 25 килограммов лишнего веса. Друзья парня заметили, что после похудения он стал выглядеть на несколько лет моложе.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источники: Сегодня , instagram.com/mitya.galkin
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